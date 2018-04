Fiscales analizan convocar a declarar a 'Techo e' Paja' sobre sus bienes

En Santa Cruz, donde el año 1991 las fuerzas antinarcóticos y la Fiscalía se incautaron de millonarios bienes de Jorge Roca Suárez, hay dos investigaciones.

La Fiscalía Anticorrupción y la de Sustancias Controladas hace casi dos años procedieron a una nueva incautación de bienes en el caso dentro de la histórica investigación de fortunas.

Al menos ocho fiscales llevan adelante un proceso por delito de legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento ilícito y tráfico de sustancias controladas contra Beatriz Asunta Roca Suárez, ‘Chunti’, hermana de Jorge Roca, y numerosas personas que aparecieron como dueñas de millonarios bienes incautados en el caso.

Entre los fiscales que integran la comisión figuran Fanny Alfaro, Luis Montaño, Mabel Andrade, Iván Ortiz, Ruth Arnez y otros.

Las diligencias contra personas que se adueñaron de millonarios bienes incautados a Jorge Roca en la época de 1991 están en curso con procesos penales.

En las pesquisas, la Fiscalía detectó la existencia de palos blancos que negociaron grandes extensiones de terrenos en la zona norte frente al aeropuerto de Viru Viru, en las denominadas caballerizas y Horizonte.

EL DEBER pudo conocer que la unidad de fiscales ya sostuvo una reunión de urgencia en horas de la tarde de ayer tras el arribo de Jorge Roca Suárez. Los fiscales no descartan convocar a Roca Suárez para que preste sus declaraciones en Santa Cruz y revele la verdad de sus bienes.



Horizonte, de 804 hectáreas



Una de las indagaciones que lleva adelante la Fiscalía registra que la hacienda Horizonte, de 804 hectáreas, tendría un costo de $us 600 millones. El mismo precio es calculado por Beatriz Asunta Roca Suárez, ahora detenida.



Los fiscales sustentan que los negociados realizados por dos familias superan los $us 600 millones. Se calcula que cada hectárea reincautada vale unos $us 100.000. Las indagaciones se dividieron a través del tiempo en los casos Techo ‘e Paja Uno y Techo ‘e Paja dos. En la ciudad se reincautó el edificio de seis pisos Guapay, de la Sucre y Potosí, el restaurante Sahara Drinks, del tercer anillo frente al hotel Los Tajibos, además del exsupermercado Number One, de la calle Quijarro.

También en Horizonte, Jorori y Patujú se decomisaron 1.000 cabezas de ganado vacuno, armas de colección y más de 50 caballos de raza.

Las imputaciones del caso

1.- La Fiscalía tiene 9 imputaciones en Santa Cruz contra personas por haberse apoderado de millonarios bienes ya confiscados a favor del Estado.



2.- Un procedimiento abreviado a favor de Beatriz Roca Suárez está en trámite desde hace dos años, según la defensa, que califica como abuso la detención.