Fiscal de La Paz tilda de 'metida de pata' orden de captura en su contra

El fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, calificó este viernes como 'una metida de pata', la activación de un mandamiento de aprehensión en su contra y aseguró su presencia, para las 17:00 de este viernes, en el Tribunal que emitió la sentencia.

Esta mañana, el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (TED) emitió una orden de aprehensión contra Blanco porque no compareció para declarar en un proceso en el que acusa a un exfiscal por el delito de uso indebido de influencias.

La autoridad judicial del departamento paceño no duda de que esta orden emitida en su contra tiene el fin de perjudicarlo y apuntó que hay personas que quieren su renuncia.

"Yo presenté un memorial ante el Tribunal, pese a que no tenía la obligación, porque no me habían notificado, espero que sea una metida de pata, que no sea algo serio, no conozco de notificación alguna. Entiendo que hay personas que quieren perjudicarme, quieren mi renuncia", indicó.

La autoridad fue citada a declarar en el caso del exfiscal Humberto Quispe Poma, quien está encarcelado porque montó presuntamente un consorcio de jueces, abogados y fiscales que se dedicaba a extorsionar a litigantes. Se conoce casi una decena de denuncias presentadas por víctimas de este clan.