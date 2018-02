Fiscal acusado por Pari dice que pone las manos al fuego por su trabajo

El fiscal Erlan Almanza negó hoy que visitara a Juan Pari en celdas judiciales y que recibiera dinero para beneficiar al exfuncionario del Banco Unión dentro del proceso que se le sigue por el millonario desfalco registrado.

"Pongo mis manos al fuego por mi trabajo y con documentos demostrare que me difamaron", aseveró el investigador en conferencia de prensa, tras conocerse un audio donde se relata la presunta "extorsión".

Mediante un audio y documentos, publicados por ANF, Pari sostiene que, aparentemente, Almanza solicitó 15.000 y un vehículo Toyota Tacoma a cambio de hacer desaparecer los ocho celulares que están en investigación.

"Sí, me ha pedido un auto. El boludo me dice: 'quiero comprarme un Tacomita', me dice. Ni modo pues, le he entregado y con eso iba a ayudarnos e iba a dejar de joder", detalla el exjefe de operaciones de la entidad financiera en Batallas.

Ayer el fiscal de Distrito de La Paz, Edwin Blanco, sostuvo que la Unidad de Análisis determinará si los hechos denunciados por Pari son verdaderos o no, y después se tomará la decisión de apartar o mantener a Almanza dentro del caso.

El acusado de ser el principal autor del millonario desfalco sostiene que en el momento de su aprehensión en septiembre de 2017, mientras estaba en celdas judiciales de La Paz, los hermanos Juan Carlos y William Gott prometieron resolver su situación jurídica pagando al fiscal del caso, Erlán Almanza.