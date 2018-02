Fiscal Blanco dice que Quiroga no tiene moral para pedir su renuncia

El fiscal de Distrito de La Paz, Edwin Blanco, aseguró que el viceministro de Régimen Interior y Policia, José Luis Quiroga, no tiene "moral" ni "ética" para solicitar su renuncia. Ayer el funcionario de Gobierno dijo que el investigador "representa a delincuentes".

"Yo más bien creo que el viceministro no tiene moral para exigirme mi renuncia, con qué moral con qué ética lo hace. Yo no tengo por qué renunciar, yo no he favorecido absolutamente a nadie", aseveró el integrante del Ministerio Público.

Advirtió además que "él (Quiroga) ha influenciado en casos concretos", citando como ejemplo el caso en el que "estaba ejerciendo para que se libere a su suegra cuando estaba aprehendida". La mujer fue detenida por adulterar un documento.

Blanco aseguró que no influyó para que se libere a nadie y anticipó también que se indaga el grado de responsabilidad del viceministro en el asesinato de Rodolfo Illanes, al haber realizado una llamada a uno de los dirigentes cooperativistas que mantenían como rehén al exfuncionario.

"Que explique por qué está liberando a delincuentes, que explique su relación con estas personas", instó ayer Quiroga al lamentar que se procese desde la Fiscalía a la Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI). Hoy el ministro de Gobierno, Carlos Romero, le expresó su respaldo.