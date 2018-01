Fernando Cuéllar: “Quieren desvirtuar un derecho”

Desde la casa moral de los cruceños, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Cuéllar, habla de las acciones que siguen al paro cívico de ayer.

La gente respaldó el paro cívico ¿Qué lectura hace el Comité pro Santa Cruz?

Primero quiero aprovechar para agradecer al ciudadano, a ese padre, madre de familia, abuelo, abuela, esposo, esposa, joven y señorita, que ha asumido este paro como algo individual, entendiendo que esta es una lucha de todo el pueblo, porque todo Bolivia está protestando.

Toda la semana han habido distintos paros en otros departamentos; entonces, no podemos tener otra lectura que no sea el rechazo que está haciendo la población a estas tres demandas que hemos hecho, que no podemos permitir como ciudadano que se nos quite ese derecho de vivir en democracia, con alternancia, con el cumplimiento de la Constitución Política de Estado y con el respeto a nuestro voto del 21-F de 2016. Además, ha quedado por demás de claro que el pueblo no está pidiendo una derogatoria de uno o dos artículos del Código, sino la abrogación total del nuevo Código del Sistema Penal, que creemos que es una ley que va en contra del pueblo y que solamente puede ser utilizada por los gobernantes como un instrumento de persecución.

Y después de este paro ¿Qué viene en adelante?

Tenemos una ruta que nos ha marcado la Asamblea de la Cruceñidad, y como institucionalidad no podemos salirnos de ese marco. De aquí para adelante comenzamos una tarea con una serie de acciones internas, como es coadyuvar, coordinar movilizaciones, vigilias o hechos que se pueden dar; pero hay dos cosas sumamente importantes que hemos asumido. La Primera es que comienza la recolección de firmas para la presentación de una consulta internacional ante la OEA sobre la aplicación del artículo 23 en la Convención Americana de Derechos Humanos que este Gobierno pretende aplicarlo para nuevamente repostularse, y de forma indefinida.

Esto lo estamos haciendo los comités cívicos y vamos a apoyarnos en plataformas, en grupos, en sectores ciudadanos para que podamos respaldar ese pedido. Y, segundo, una decisión que hemos tomado, vamos a promover la iniciativa ciudadana, también de recolección de firmas, para revocar el mandato de los diputados del MAS que vienen dándole la espalda a su pueblo, ese es un compromiso de iniciar todos los trámites y las gestiones del Comité, seguramente también acompañado con el pueblo cruceño y con toda la institucionalidad y los sectores, porque aquí necesitamos recabar un porcentaje de firmas, cumplir con un protocolo y un procedimiento que establece la ley Electoral, más su reglamento específico.



¿Cuántos parlamentarios estarían en esta lista?

Vamos hacer el análisis estadístico para saber quiénes podrían ser revocados y quiénes son los que más daños le hacen a Santa Cruz. Es un compromiso que lo asumimos como Comité pro Santa Cruz, obviamente apoyado en lo que podemos hacer una alianza ciudadana, como la hemos hecho para las marchas anteriores y para este paro; toda la institucionalidad cruceña, todas las plataformas, todos los sectores, asumiendo que son las formas que podemos hacer escuchar nuestra voz de protesta y desaprobación de las acciones que viene haciendo el partido en función de Gobierno.



Desde el Gobierno insisten en que este paro es político

El Gobierno, lamentablemente, en vez de estar cuestionando una medida tan rotunda y contundente como ha sido el paro, debería estar abriendo los ojos y los oídos para escuchar lo que le está pidiendo el pueblo y ver lo que está pasando en las calles. No creo que hoy haya la capacidad de algún partido político, ni de ellos mismos, de mover y parar una ciudad como ha sido parada Santa Cruz, por lo tanto rechazo cualquier sindicación, porque -primero- es un discurso gastado y -segundo- quieren tratar de desvirtuar un derecho ciudadano, una manifestación voluntaria, pacífica, democrática que ha hecho el pueblo cruceño para tratar de minimizar esta contundencia. El Comité pro Santa Cruz y todas las instituciones que han participado no tienen alianza con ningún partido político, no somos partidario ni miembro, ni nada de ningún partido, puede haber ciudadanos que sean, que puedan participar en las marchas y acatar el paro, pero ese es un derecho que tienen cada uno de ellos, pero no tiene absolutamente nada que ver con esta medida que ha sido tomada de forma contundente, por lo tanto rechazamos cualquier sindicación de que tiene interés político o que es de la derecha. Quiero desvirtuar esa forma de tratar de quitarnos el derecho de expresarnos de los ciudadanos cuando lo estamos haciendo de esta manera.



¿Siempre se cuestionó la falta de liderazgo y de poder de convocatoria del Comité ¿Cómo queda la institución después de este paro?

Quiero reconocer la participación de muchos sectores, de sectores que en otras oportunidades no participaban de la toma de decisiones del Comité; sin embargo, hoy han participado, se han plegado y han pedido ser parte de lo que significa el Comité pro Santa Cruz, lo que es muy positivo porque se abre nuevamente la posibilidad de que el Comité lleve adelante el liderazgo en otras medidas.

¿Y por qué lo tiene que tomar el Comité pro Santa Cruz? Posiblemente porque es el momento de tomar decisiones, como en algún otro momento lo asumió y porque también estamos saliendo de un letargo y de un descabezamiento promovido por el Gobierno, cuando descabeza a toda la dirigencia, cuando crea un caso terrorismo armado totalmente contaminado para meter preso a ciudadanos, para que haya ciudadanos cruceños exiliados y descabezar a todo lo que sea contestatario. Creo que el Comité pro Santa Cruz va a seguir haciendo este trabajo, es uno de los mandatos de nuestro estatuto luchar por la democracia, y ya lo hizo en 1982 cuando pidió la restauración del sistema democrático, y hoy, en 2018, estamos pidiendo que se respete nuestro derecho de seguir viviendo en democracia.



La ciudadanía, los sectores, las organizaciones solamente le estamos pidiendo a este Gobierno que cumpla la Constitución, el mandato del 21-F y que no ponga en vigencia un código, que lo hemos denominado ‘código maldito’ que lo único que hace es criminalizar a la población, de uno u otro sector, no le estamos pidiendo absolutamente nada que no esté enmarcado en la ley. Resulta que cuando le pedimos que cumpla la ley, que cumpla la CPE dictada y promulgada por ellos, resulta que nos tilda y nos trata de desvirtuar cualquier situación de hecho. La respuesta final a esto está en las calles, está en las marchas, está en este paro, por lo tanto es por demás de contundente y de rotunda la respuesta que le está dando la población a esa insinuación de que todo lo que hace la población en protesta por las acciones del Gobierno sea con tinte partidario.