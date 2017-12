Faustino Alfonso Mendoza Arce: “No tengo ningún proceso, creo que hay un caso que se ventilará internamente”

Hasta antes de ser posesionado era comandante departamental de la Policía en Tarija, no existen observaciones a su trabajo en esa región y el ahora general, Faustino Mendoza Arce, es quien sustituye en el cargo a Abel de la Barra.

¿Cuáles son las prioridades que tiene en su gestión?

Es importante un poco recuperar la parte de la disciplina, un verdadero compromiso institucional, en ese sentido seremos los guardianes de nuestro trabajo y la Constitución, vamos a exigir trabajo y más trabajo con una importante vocación de servicio, es eso lo que nos trae; estamos imbuidos de mucho entusiasmo, son más de 31 años de carrera intachable, entonces vamos a exigir profundos cambios en la conducta y el accionar de nuestros camaradas, de nuestra comunidad, debe ser un policía del pueblo y para el pueblo.



Sin embargo, ¿cuáles son las tareas inmediatas?

Ustedes han escuchado al comandante saliente, tenemos muchas cosas que hacer en tareas de narcotráfico, contrabando y sobre todo dar un giro de 180 grados en la seguridad ciudadana, tenemos que crear una verdadera cultura de seguridad, queremos crear una cultura de seguridad vial con los niños, tal como sucedió en mi anterior destino, Tarija, donde existe un verdadero cambio, un acercamiento de la sociedad a la Policía que es lo que vamos a buscar.

Pero general, usted tiene una denuncia.



Sí, pero no tengo ningún proceso penal vigente, existe una denuncia; sin embargo de ese aspecto que es interno, no voy a comentar porque no amerita en este momento de una situación que no es.



¿Pero estas denuncias que tiene en la justicia ordinaria no contaminarán su gestión?

Les reitero, la denuncia, de repente de un mal policía, que en una actitud irresponsable actuó, no tengo ningún proceso, simplemente se abrió un caso eso se ventilará en instancias disciplinarias y judiciales.



¿Qué número fue usted en su promoción?

Yo soy el primero de mi promoción y soy el más antiguo, se ha respetado la institucionalidad y la antigüedad.



¿Qué actitud asumirá frente a procesos que tienen otros policías en la justicia ordinaria?

Vamos a ser celosos guardianes de lo que dice la Ley 101 en relación a los diferentes casos; no puedo referirme a ningún caso en particular porque no son de mi conocimiento.



¿Hay desinteligencias con instituciones como la Fiscalía?

No, nosotros no podemos tener ningún desentendimiento con ninguna institución porque perseguimos un bien común, que es la justicia y el normal desenvolvimiento de las entidades públicas, siempre vamos a trabajar en equipo con todos.