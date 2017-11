El ex comandante nacional de la Policía, general en servicio pasivo Óscar Ciro Farfán, reveló ayer en el programa matutino de Radio Fides El café de la mañana que el exjefe de Inteligencia policial, Jorge Renato Santisteban, fue quien dio la orden para que asesinen a Eduardo Rózsa, Michel Dwyer y Arpad Magyarosi, acusados de ser los miembros de un presunto grupo terrorista.

La afirmación que hizo Farfán nació en medio de un diálogo que sostenía con el periodista de la radio, quien estaba preguntando sobre los detalles del caso Caranavi, hecho en el que perdieron la vida tres jóvenes en medio de un enfrentamiento con la Policía por un bloqueo en la carretera.

“Jorge Renato Santisteban, que es de mi curso, ingresó al Comando sin méritos, porque siempre fue el último en los estudios de la Academia, entró por un favor político. Él está comprometido y con el tiempo tendrá que rendir cuentas a la justicia en el caso del hotel Las Américas, donde ordenó que el capitán (Wálter) Andrade ejecute a los supuestos terroristas”, declaró el exoficial de la Policía.

Al recibir esta respuesta, el comunicador le pidió a Farfán repetir la aseveración que había hecho, a lo que el ex jefe policial le dijo: “Claro que sí”.

“Jorge Santisteban, quien fungía como director nacional de Inteligencia, estaba a cargo de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc), liderado por el capitán (Wálter) Andrade. Él ordenó que los ejecutaran y lo digo así, si quiere vuelvo a repetir. Y lo espero don Santisteban en la Fiscalía, ahí podemos ampliar esta situación, pero le digo que usted es el responsable de la muerte. Ahora no me interesa saber quién le ordenó eso y de quién ha recibido las instrucciones, pero es usted el asesino y obligó al capitán Andrade para que ejecute a esos ciudadanos.

Esa es la realidad. Entonces ese favor le hizo a la política para poner en el cargo (de comandante de la Policía) y defenestrarme”, afirmó Farfán, que estuvo un corto periodo al mando de la institución que viste el verde olivo, ya que fue destituido en medio de un caso de supuesta corrupción por el uso de vehículos sin papeles y con placas clonadas.

EL DEBER trató de conseguir la versión de Santisteban, pero no pudo ser encontrado y solo se conoció, de manera extraoficial, que el general en servicio pasivo se habría comunicado con la radioemisora en que declaró Farfán para indicarles que daría su posición sobre este caso el lunes de la siguiente semana.

Reacciones a la revelación

El abogado de algunos de los procesados en el juicio por supuesto terrorismo, Gary Prado, recordó al conocer la declaración de Farfán que Santisteban fue ofrecido como uno de los testigos de descargo del procesado Alcides Mendoza, pero que debido a que no pudo ser notificado, se tuvo que eliminar la propuesta de escucharlo en el proceso.

“Jorge Renato Santisteban era el jefe de Inteligencia policial y tenía a su cargo el grupo de agentes de la Utarc. Incluso Ignacio Villa Vargas declaró ante los jueces que este oficial de la Policía le entregó dinero para hacer el churrasco en su casa”, indicó Prado, haciendo referencia a los videos e imágenes que se conocieron de Rózsa junto a Andrade y Villa Vargas, en la casa de este último.

Para el jurista, esta situación debería provocar una reacción dentro del proceso, ya que se tendría que analizar la declaración de Farfán e introducirla como prueba de reciente obtención en el juicio.



Sin embargo, el mismo Prado deduce que los juzgadores no permitirán el ingreso de una nueva prueba en el proceso, por lo que descarta volver a presentar la documentación.



El detenido en el penal de Palmasola por este caso, Juan Carlos Guedes, no se mostró sorprendido por las revelaciones de Farfán, ya que contó que una versión similar se la dio el exgeneral de la Policía Víctor Hugo Escobar, que estuvo con detención preventiva en el penal de San Pedro.



“Cuando llegó a la cárcel, como yo era encargado en aquel tiempo, le pregunté por lo que había pasada aquella vez. Él (Escobar) me dijo que no tuvo nada que ver y que la persona que se encargó de dar las órdenes para el operativo en el hotel Las Américas fue Santisteban”, agregó Guedes, que junto a Alcides Mendoza y Zvonko Matkovic son las tres personas que se defienden del juicio por el caso de supuesto terrorismo desde el penal de Palmasola.



El exfiscal encargado de las investigaciones durante la etapa preparatoria del caso, Marcelo Soza, le dijo a EL DEBER, a través de una conversación por Facebook, que lo que se enteró mucho después del operativo fue que quienes estaban allí, aparte de (capitán Wálter) Andrade y Marilyn Vargas, eran Santisteban y otras personas, entre políticos y agentes del Ministerio de Gobierno.

“Ahora hay que ver quién tenía el poder de tomar las decisiones, luego de que Evo Morales diera la orden desde Venezuela”, afirmó Soza, que espera recibir hasta final de año el asilo político.



Para Matkovic, que es el segundo vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, esta es una prueba más de lo que se ha venido señalando en reiteradas oportunidades por diferentes actores en el juicio y que el supuesto grupo terrorista estaba intervenido desde un principio.

Uno de los sentenciados en el caso y que pidió mantener su nombre en reserva también aseveró que Santisteban fue parte de las operaciones y que incluso se hacía pasar como familiar de una de las personas que se infiltró en el grupo de Rózsa, para luego terminar con sus vidas.