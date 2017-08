Faltan mujeres de Potosí y hombres de Tarija para el Tribunal Constitucional

Hace 3 horas

La carrera por ganar un espacio en las candidaturas al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), de cara a las elecciones judiciales del 3 de diciembre, despertó menor interés entre los abogados de los departamentos de Potosí (donde se presentaron seis postulantes, entre ellos una sola mujer) y de Tarija, que reunió a siete, un solo varón.



Pero eso no es problema para la senadora masista Adriana Salvatierra. “Vea la Ley N.º 929 (de Modificación a las leyes del Órgano Electoral, del Tribunal Constitucional y del Régimen Electoral) y queda claro que, ojo, a nivel nacional, de los 36 postulantes al Tribunal Constitucional, 18 deben ser varones, y otros 18 mujeres”.



El constitucionalista Williams Bascopé considera, sin embargo, que el MAS se complicó. “Estos cargos son meritocráticos, la Constitución establece la paridad de género para elecciones políticas. Lo correcto sería que vuelvan a declarar desierto al menos en esos dos departamentos, pero como adaptaron la normativa para maquinar todo esto a favor de sus acólitos que se presentaron a esta falsa selección, y que votemos por magistrados sin probidad ni independencia”, opinó.



La Asamblea elegirá cuatro postulantes por departamento. Tendrá que eliminar dos en Potosí y tres en Tarija.

Salvatierra especificó que se cambió la ley porque, en principio, establecía la equidad y debía medirse por departamento, “porque hubo desequilibrios y brechas de desigualdad históricas entre hombre y mujer durante 190 años de la República, lo que no se arreglará con un chasquido de dedos”.



Al respecto, el senador opositor Arturo Murillo dijo: “El proceso no despertó interés de los abogados destacados y se hizo un acomodo de una ley con el único objetivo de forzar la Constitución para lograr la interpretación que ellos quieren y el objetivo es la eternización en el poder. Vamos por el mismo camino que Venezuela”.