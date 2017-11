“Lo que me parece inadmisible es que algunas personas usen las calumnias para desprestigiarme, cuando no se me puede combatir ni política, menos éticamente”, escribió en su cuenta en Facebook la exviceministra de Relaciones Exteriores María Luisa Ramos Urzagaste, de quien el canciller Fernando Huanacuni dijo que se alejó del cargo para enfrentar procesos en su contra “Soy militante de este proceso revolucionario, soy antipatriarcal y rechazo la misoginia en todos sus ámbitos”, agregó.

Ayer, el canciller Huanacuni manifestó: “Entendemos que hay denuncias en contra de ella y en el principio del derecho, estos procesos deben desarrollarse en las instancias pertinentes, ese es el contexto en el que todo ciudadano debe responder a sus responsabilidades”. El ministro no quiso entrar en el detalle de los casos, pero se supo que están relacionados con denuncias de maltrato y discriminación presentadas por funcionarios.

En su escrito, Ramos sostuvo lo siguiente: “...me enseñaron a no callar, a decir la verdad por cruda que sea y con eso no hago ‘cálculos políticos’ y no busco réditos personales”, ratificando que los motivos de su renuncia son “exclusivamente asunto interno de la Cancillería y del Gobierno”.

Hasta ahora Huanacuni no consigue mantener un equipo estable. La anterior vicecanciller, Guadalupe Palomeque, se alejó por motivos personales. En septiembre dimitió la directora de Relaciones Bilaterales de Bolivia, Dayana Ríos.

Junto a Ramos también renunció el director jurídico, Fernando Zeballos, aunque su alejamiento se debió a que su pequeña hija debe enfrentar una intervención quirúrgica. El canciller aseguró que este posteriormente volverá a su puesto y que la base de la continuidad es la confianza.