Hace 1 hora

Un taxista de 64 años de edad falleció el fin de semana después de haber recibido una brutal golpiza de parte de un joven de nacionalidad peruana, que estaba en estado de ebriedad.



El hecho ocurrió el sábado 13 de enero en la calle Francisco de Miranda de la zona Miraflores. Según el reporte policial, el hombre de 24 años en estado de ebriedad se subió al taxi y se dio cuenta que no tenía su celular, por lo cual se generó una gresca con el chofer.



La Policía capturó al peruano Wilber M. G. que fue acusado de haber propinado la golpiza al taxista.



El chofer de nombre Pascual C. C. fue llevado al Hospital de Clínicas, donde un examen forense le otorgó 10 días de impedimento, sin embargo, después se le hizo una tomografía en la cual se detectó un hematoma subdural -en el cerebro- que comprometía su vida. El taxista empeoró y alrededor de las 19:00 del domingo falleció.



Según informe policial, el joven agresor no tiene antecedentes policiales y es un estudiante de Medicina de una universidad privada. Él fue imputado inicialmente por el delito de asesinato en grado de tentativa, pero al fallecer su víctima cambiará la calificación del tipo penal.



Guillermo Rada, amigo del fallecido, lamentó la muerte del chofer que tenía 20 años trabajando en el oficio. Señaló que el fallecido era viudo y ahora sus dos hijas estudiantes quedaron huérfanas.