Expresidentes respaldan a Piñera en la previa de los alegatos en La Haya

Los expresidentes Michelle Bachelet, Eduardo Frei y Ricardo Lagos entregaron este miércoles su respaldo a la posición de Chile de cara a la fase de alegatos en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, que inicia el próximo lunes por el diferendo marítimo con Bolivia. Los exmandatarios asistieron este miércoles al Palacio de La Moneda, sede del Ejecutivo, a una reunión de trabajo con el recién posesionado presidente de la República, el derechista Sebastián Piñera.

En la cita se abordó la postura de Estado frente a la demanda que mantiene Bolivia en contra de Chile en la CIJ desde 2013, entre otros temas de interés para el país. "Es mi voluntad pedirles consejo, sabiduría y aporte en estos temas de Estado", señaló Piñera en una comparecencia ante la prensa, en la que constató "la férrea unidad de todos los presidentes" en este asunto relacionado con la política exterior de la nación.

El conservador agradeció a los exgobernantes presentes: "Siempre que he debido recurrir a su sabiduría, he tenido ese consejo de voluntad, sabio y útil para conducir los destinos del país". El ex jefe de Estado democristiano Eduardo Frei (1994-2000) aseguró a los periodistas que no están "dispuestos a aceptar, como en otras oportunidades, fallos con mucha creatividad pero que no respetan los acuerdos".

Frei hizo referencia en sus declaraciones al tratado de 1904, que resolvió los asuntos fronterizos y fijó los límites entre Chile y Bolivia después de la Guerra del Pacífico en 1879, en la que La Paz perdió un acceso directo al mar. Agregó que en la reunión, que se extendió por cerca de dos horas, se reflexionó acerca de las razones por las que Chile "está inmerso en esta situación, pero siempre mirando el respeto a los derechos y tratados".

"Ratificamos nuestra disposición para seguir trabajando en todos los temas que sean política de Estado, para seguir ayudando en el crecimiento y desarrollo, para contribuir al futuro de Chile en este asunto y otros tantos que serán debatidos", sostuvo Frei. La CIJ estableció entre el 19 y 28 de marzo próximo las audiencias orales, una de las etapas finales del litigio, cuyo veredicto se espera para los siguientes seis meses.

En esta etapa, Bolivia busca que el tribunal internacional obligue a Chile a negociar la restitución de un acceso soberano al Pacífico, a lo que el país vecino se niega. Bajo esta premisa, se reunieron hoy también el ministro chileno de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, y una decena de excancilleres para analizar los últimos detalles de la defensa del país.

La asistencia al encuentro de casi todos los exministros de los Gobiernos desde 1990, e incluso alguno que ocupó el cargo durante la dictadura militar (1973-1990), demostró, según Ampuero, que la política exterior chilena "no se improvisa".