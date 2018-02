Eran las 18:45 cuando de repente, a una cuadra de la Entrada del Carnaval de Oruro, que se desarrollaba con mucho entusiasmo, una fuerte explosión estremeció la avenida Ejército y calle Bakovic de esta ciudad. El fuerte estallido hizo volar comida, puestos de venta y cuerpos humanos. La explosión de una garrafa de gas usada para cocinar en la calle mató en segundos a ocho personas, entre ellas dos mujeres mayores de edad y tres menores.

“El aceite caliente provocó el deterioro de la manguera, ocasionando una fuga de gas que provocó la explosión. El radio de acción fue de 50 metros, con ocho fallecidos, entre ellos dos mujeres adultas mayores y tres menores y 40 heridos”, informaba ayer en la noche el comandante departamental de la Policía de Oruro, Romel César Raña.

Las personas fallecidas son: Herbert Gutiérrez Fernández (38), Janeth Vicenta Gutiérrez (47), Ariana Fátima Herrera (16), Nicole Gutiérrez Guarachi (4), Ana Fernández Gutiérrez (71), Gisselle Katerine Balderrama (24), Gabriel Fernández Gutiérrez (7) y Emili Fernández (2).

Silvia Paco, totalmente en shock, contó en llantos que estaba durmiendo en su puesto de venta cuando algo le cayó a su lado. Miró y vio a una menor de edad, y sin darse cuenta todavía, la alzó creyendo que era su nieta que dormía a su lado.

“Cuando alcé a la guagua, me di cuenta de que estaba destrozada. No daba señales de vida. No sabía qué hacer. Nadie me ayudaba. No sé cómo no estoy herida”, contó sorprendida la mujer.

Franz Gonzales, que caminaba cerca del lugar del siniestro, relató que escuchó un brutal estruendo y que “todos creyeron que se trataba de una bomba”.

Cuando llegó al lugar, vio pedazos de carne humana esparcidos por todos lados.

“Fue lo más horrible que he visto en mi vida”, dijo aún acongojado al recordar la escena.

Hasta anoche, el personal de explosivos de la Policía de Oruro aún continuaba investigando para saber las causas del hecho, aunque dijo que la primera hipótesis era la de la explosión de una garrafa de gas.

Consternación

El presidente Evo Morales, que no estuvo en Oruro por su efeméride ni participó de la Entrada del Carnaval, a través de su cuenta de Twitter dijo sentirse “consternado” por la noticia de las muertes y manifestó su solidaridad con las familias de las víctimas.

“Toda nuestra solidaridad a las familias de las víctimas. Prestaremos la ayuda necesaria a los heridos. Que se establezcan las causas de la tragedia”, afirmó Morales.

El lugar donde sucedió el hecho, cada año, por Carnaval, es invadido por comerciantes que venden comida y diversos artículos para esta fiesta, sin ningún tipo de control.

Pese a que la explosión sucedió a una cuadra de la Entrada del Carnaval, poca gente que participaba de la farándula conoció del caso y hasta cuatro horas después del suceso, las fraternidades continuaban su paso por las calles de la ciudad.

Las autoridades del departamento lamentaron los hechos.

El gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, manifestó que visitó los hospitales donde se recuperan los heridos. “Es lamentable lo que pasó, dijo

No es la primera tragedia, en 2014, también en Carnaval, una pasarela se desplomó y dejó cuatro fallecidos y 74 heridos.

Lista de heridos

Heridos en hospital corea

Trifón Felipe León (26)

Carla Molina Lucano (38)

Homero Anzoni Ayma Cayoja (39) Marta Mercedes Quena (21)

Andrés Guzmán Portugal (25)

Teresa Mamani (47)

Paola Michel Veliz Marca (20)

Cinthia Jesusa Suárez (47)

Elizabeth Fernández (21)

Alejandrina Yampara Colque (22)

Efraín Villegas Pacheco (23)

Delia Quispe Guarachi (41)

Gregorio Vargas Ramírez (51)

Rosmmery Tapia (16)

En la clínica natividad

Nazari Condori Mamani (35)

José Luís Fernández Flores (16)

Jhonnatan Rocha Calle (23)

Reina Colque Cruz (24)

Kelli Alejandra Canedo (22)

Filemón Mamani Velasco (44)

Darling Gutiérrez Molina (18)

Delia Rojas Flores (72)

Julia Blanco Kelali (42)

Luisa Gabriel Apaza (45)

Roberto Medina Orihuela (25)

Fabio Beltrán López (25)

Primitiva Guarachi Michaya (43)

Hospital general

Ambrosio Vásquez

Sabina Velasquez Quispe (37)

Luisa Calderón (46)

Beatriz Aguilar (64)

Cristina Flores Rivero (21)

Valeria Mollo Mollo (41)

Bertha Condori (54)

David Moya Flores (12)

José Luis Marca Gonzales (34)

Franz Pérez Guarachi (32)

Genara Barco (44)

Germán Brayan Fernández (10)

Alan Mamani (5)