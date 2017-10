"Comencé a mis 11 años por seguir a mi hermano. Primero era como la mascota del grupo, fui creciendo y luego comencé a drogarme, después fui distribuidor y por último terminé robando", ese es el relato que hace José (nombre ficticio) de los años que vivió como miembro de una pandilla.

"Me sentía importante, cuando formé mi propio grupo sentía orgullo", añadió este joven que después de ocho años decidió dejar atrás ese mundo y que ahora empuña una biblia para contar su testimonio y así ayudar a otros a salir de este círculo.

Pero, ¿qué lleva a un joven a ingresar a las pandillas?, los motivos pueden ser diversos, pero José lo resume en una frase: "Falta de comunicación en la casa, entre padres sin tiempo o con vicios, e hijos que se sienten más queridos por sus amigos de la esquina que por su propia familia".

"No se debe tratar con palo, no es necesario más policías para luchar contra las pandillas, contra este mal; es más, cuando era pandillero nos gustaba que nos correteen porque luego volvíamos y lo hacíamos con más ganas (...) se debe tener comprensión y comunicación con los hijos", puntualizó.

La historia de José es parecida a la de cientos de muchachos que deciden ingresar a este mundo del que pocos logran salir. Él, dice, tuvo la fortuna y la bendición de escuchar la voz de Cristo, al cual clamó cuando estaba detenido en una celda de la Policía, luego de haber sido encontrado cometiendo un robo.

"Yo era distribuidor, ahi conocí el gusto por el dinero fácil. Tenía unos conocidos a quienes les proveía cualquier droga. A mí me entregaban estas sustancias y yo se las ofrecía a los chicos del barrio. Cuando quise más plata, comencé a juntarme con gente que robaba, incluso una vez utilicé un cuchillo pero al final me atraparon. Fuimos a robar y ahí me detuvieron. Cuando estás solo, sin nadie, es duro (...) te acordás de tus verdaderos amigos, de quienes te hablaban para cambiar y a los que uno rechazaba. Ahí me di cuenta de que no podía seguir sumido en ese pozo, que debía salir, encontré el apoyo de un pastor que me invitó a su iglesia. Lloraba todos los días durante los dos primeros meses de rehabilitación, salir de las drogas no es fácil, ahora estoy cambiado, tengo familia, una hija preciosa de seis meses que es por la que vivo y lucho para seguir adelante", enfatizó.

En Santa Cruz se tiene la presencia de agrupaciones conocidas como Patitos feos, Dementes, Bola 8, Pelones, BDR, Desvia2, Los Loros, Bad boys entre otros, algunos no solo están abocados a ser focos de consumo de drogas, sino que están organizados y realizan actividades delictivas.

"Yo comencé en los Raper School (Raperos de Colegio), este grupo pertenecía a la Bola 8, estaban como asociados. Empecé por problemas en la casa, en ese tiempo mi padre bebía mucho. Mi hermano estaba antes, al verlo a él, decidí seguirlo. En un principio no nos drogábamos, porque nuestro guía no era drogadicto, pero después, con un amigo, comenzamos a consumir y fuimos nosotros los que metimos el vicio en nuestro entorno".

'El bautizo'

Para ingresar a una pandilla hay diferentes desafíos que se deben cumplir. José contó que van desde plasmarse un tatuaje que identifique al grupo, hacerse laceraciones en el cuerpo o pelearse al mismo tiempo con hasta cinco miembros antiguos. "A mí me tocó pelear", comenta.

Códigos



Cómo una primera regla dentro de todo grupo es la fidelidad al mismo, también se les pide cautela al momento de actuar o fumar, algo que dentro de la jerga de estos jóvenes implica 'no ser bandera'. No meterse con la novia de otro compañero es algo vital para mantener la paz.

"Al contrario de lo que la gente cree, las pandillas más que todo tienen como misión cuidar su barrio, su territorio. Nadie puede venir a amedrentar o buscar pelea o a pintarrajear en un barrio ajeno (...) es verdad que se muestran cuchillos y hay amenazas de que se los utilizarán pero se tiene que estar drogado para hacerlo, lúcido nadie tiene el valor", añadió.

No se puede salir de manera fácil. Hay quienes han querido hacerlo y han sufrido agresiones e incluso los han victimado de manera fatal. "El número 8, de Bola 8 por ejemplo, significa que se tiene una entrada pero no una salida. A mí me persiguieron como un año cuando me salí, fue grave, ahora cambió esa situación y más bien, a quienes estaban conmigo, a quienes yo dirigía, les brindo una palabra, los invito a salir de esa vida y a unirse a Dios, si a mi me cambió también lo puede hacer con ellos".

Como grupo delictivo



"Siempre hay uno que quiere robar", porque no tiene plata, pero eso lo tienen que hacer lejos del barrio, en donde sus compañeros y lo que es más importante, sus familias, no los vean. "A quienes se atreven a hacerlo, más bien se los castiga, se los golpea porque hacen 'bandera' con los demás".

Como una respuesta a esta situación, el subcomandante departamental Alfonso Siles, ordenó a todas las Estaciones Policiales Integrales (EPI) que arresten a los menores de edad que se encuentren en actitudes sospechosas después de las 23:00.



Así también, se han organizado marchas estudiantiles en coordinación con los colegios y Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, en rechazo de las pandillas, la violencia, las drogas y la trata y tráfico de personas.