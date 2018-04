Exministro, observado por supuesto vínculo en el caso Lava Jato

En los documentos de la Policía de Brasil está escrito C. Morales y a un costado un monto que supera los $us 18.000, ahí se detalla que Camargo Correa le tenía que pagar 24 cuotas con este monto.

Se pudo saber que C. Morales Landívar estuvo en 1987 en el Gobierno de Víctor Paz Estenssoro como ministro de Energía y en 2003 como ministro de Vivienda, en el de Goni.

Como ministro de Energía fue acusado de usar sus influencias políticas para favorecer a la empresa brasileña Andrade Gutiérrez, de la que es socio, con las cláusulas de adjudicación del proyecto carretero Chimoré-Yapacaní, que elevó el costo del proyecto de $us 60 a $us 200 millones.

También se le observó que en 1987 compró 360.000 cajas del Plan Nacional de Alimentación (PAN) sin licitación y que estaban en avanzado estado de descomposición. Por ello el país tuvo un daño económico de $us 6,4 millones.

Durante la segunda presidencia de Goni, C. Morales Landívar tuvo a su cargo el tema de la infraestructura vial.

Desde Brasil indicaron que su sigla en los documentos de supuestos sobornos no es una casualidad.

Ante nuestras consultas periodísticas, nos atendió de manera escueta para aclarar que en 2003 ya había renunciado a su cargo y que no tenía nada que ver con esos documentos de la Policía de Brasil.

Cuando se quiso ampliar las preguntas sobre cómo explicaba que sus iniciales estén en varios papeles en los que se indicaba que recibía una determinada suma por el tramo Roboré-El Carmen, optó por no contestar.