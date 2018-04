Exclusiva: escucha la entrevista a Techo 'e Paja

Jorge Roca Suárez habló con EL DEBER sobre su situación actual y lo que vivió durante 28 años (con sentencia) en una cárcel de Estados Unidos. Dijo que se le reconocieron 30 años y cinco meses de cárcel, de una pena de 35 años, por el delito de narcotráfico, además de haber accedido a una libertad condicional de cinco años para realizar sus trámites y volver a Bolivia "por su voluntad y no como extraditado".

Contó que durante sus primeros días en el país se las ingenió para comer majadito (comida oriental) y que espera salir pronto ya que asegura que no tiene cuentas pendientes con la justicia y que pagó su deuda a la sociedad.

Dentro de sus declaraciones también se refirió a su familia. Es lo que más extrañaba. Quería ver a su padre, que se encuentra delicado de salud, y a sus hijas. Ese fue el motivo central para iniciar hace dos años los trámites para regresar a Bolivia.

"Me llevaron hasta Miami y fui escoltado por los famosos policías Marshals. Me entregaron en una oficina especial en el aeropuerto de Miami, donde estuve tres semanas. El lunes pasado me entregaron a tres oficiales bolivianos de la Interpol en Miami y un día después ya estaba en el aeropuerto de El Alto.

Roca Suárez terminó su entrevista con EL DEBER, desde la cárcel de San Pedro, diciendo que desde el primer día que llegó al país, ha recibido un trato cordial de parte de los internos y de las autoridades, además que está recibiendo la visita de sus hijos, nietos y también de gente amiga. "Ha sido muy duro, pero ya todo pasó", puntualizó.