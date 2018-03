La exministra y candidata a la vicepresidencia, Tomasa Yarhui, le pidió al expresidente, Jorge Tuto Quiroga, declinar su viaje a La Haya tras ser deportado de Cuba y por la reacción que tuvo al respecto el presidente Evo Morales.

"Le he comunicado esta mañana al expresidente Quiroga mi molestia, mi respaldo, pero también le he pedido que no acompañe al equipo de La Haya porque parece incoherencia del Gobierno que actúe así", aseveró en contacto telefónico con EL DEBER la indígena.

Calificó como una "doble moral" que por un lado el jefe de Estado hable de "unidad" en torno a la causa marítima y por otro condene "el acto de provocación impertinente e injerencia temeraria de los expresidentes Tuto Quiroga y Andrés Pastrana que intentaban ingresar arteramente al país soberano de Cuba".

Anticipó que se pide la renuncia del embajador boliviano en La Habana, Juan Ramón Quintana, que no realizó ningún tipo de gestión frente a la retención y posterior deportación del exmandatario nacional en la víspera.

"No es Tuto Quiroga, es el Estado boliviano al que ha agredido Cuba. En Colombia han hecho cuestión de Estado para defender a Pastrana, mientras que en Bolivia se hace lo contrario, no es posible que el presidente Evo Morales sea tan cínico", aseveró Yarhui.

El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, preguntó a Quiroga "por qué lloriquea" frente a la determinación de Cuba. "Más allá del show que pueda hacer cualquier persona, cada país toma sus decisiones", aseveró.