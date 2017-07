Exasesor salió del país sin permiso hace un mes

Rómer Gutiérrez, exasesor de la concejala Melody Téllez, estuvo al menos 32 días fuera del país mientras era funcionario del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. Así lo refrenda el flujo migratorio del hombre apresado el 7 de julio en Brasil, en poder de 99,25 kilos de cocaína.

Según un documento proporcionado por el jefe de bancada del MAS en el Concejo, Tito Sanjinez, la Dirección Nacional de Migración tiene registrados seis viajes de Gutiérrez Quezada entre el 17 de marzo de 2016 y el 1 de abril de 2017, cuando estaba contratado como asesor de Téllez. Esas salidas del país suman 32 días de ausencia.

En el flujo migratorio hay registradas dos salidas más hacia Brasil, una el 4 de mayo de este año sin retorno anotado y otra del 22 de mayo. Si se toma en cuenta que, según la concejal Téllez, su asesor fue cesado del Concejo a principios de julio, las ausencias certificadas cobrando un sueldo mensual de Bs 12.500 se pueden duplicar, llegando a 70 días de ausencia sin permiso durante el ejercicio de sus labores.

Por el dinero

El Concejo Municipal inició el jueves un proceso sumariante a Gutiérrez Quezada para determinar si cometió alguna falta que justifique el inicio de procesos administrativos, civiles o penales. Esto, según Sanjinez, quiere decir que de ser hallado culpable tendría que devolver el dinero de los días que no trabajó y la concejala Téllez sería corresponsable.

Consultada sobre las ausencias de su subalterno, la concejala Téllez se excusó de emitir criterio y aseguró que no tenía la documentación referida en sus manos y que será la sumariante del proceso, la exjueza Indira Suárez, la que se encargue de solicitarla y tener una resolución al respecto. Se le preguntó si recordaba si Gutiérrez se presentó a trabajar durante todo el mes de junio, a lo que Téllez respondió que no, no lo recordaba, porque ella estuvo ausente del Concejo en unos talleres. Sin embargo, aseguró que le había llamado muchas veces la atención por sus ausencias y que finalmente decidió que se lo retire del cargo. No precisó la fecha del retiro.

Ayer, en una entrevista en EL DEBER Radio, el concejal Sanjinez explicó que la decisión de contratar asesores fue personal, que en otros años se tomaba como una medida orgánica en el Movimiento Al Socialismo, pero que en esta gestión del Concejo, tras la renuncia de José Quiroz a la dirigencia urbana del MAS, se optó porque cada concejal definiera quién sería su asesor. Así aseguró que la responsabilidad de haber llevado a Gutiérrez al Concejo es de Téllez. Adelantó que incluso está en duda si el también exlíder de la Organización Che Guevara MAS-IPSP tenía un título profesional. Según los documentos de detención en Brasil, Gutiérrez es administrador de empresas.



Téllez, por su parte, respondió que Sanjinez debe probar sus acusaciones. En una entrevista a Unitel dijo que ella solo sugirió la contratación de Gutiérrez, que la potestad de incluir a alguien en la estructura del Concejo corresponde a la presidenta del Órgano y a la máxima autoridad administrativa.



El jueves, Angélica Sosa explicó que el exfuncionario tuvo que pasar los controles de ley antes de ser contratado: acreditar un título profesional, además de antecedentes penales y judiciales. Pese a ello, Quiroz ha mostrado reportes que certifican que Gutiérrez tenía al menos ocho denuncias penales antes de ser asesor de la concejala.



Los viajes



En el reporte que la Dirección Nacional de Migración entregó al concejal Sanjinez figuran viajes de Gutiérrez desde 2012, pero solo se tomaron en cuenta sus salidas del país desde 2016, cuando ya era funcionario. En ellos se evidencia que tomó vuelos internacionales hacia Miami (Estados Unidos), Colombia, Perú y en el último tiempo se concentró en Brasil.



Sin embargo, algunos de sus viajes no tenían como destino final el lugar indicado al momento de hacer migración. Por ejemplo, el 17 de junio de 2016 partió a Miami, pero tres días después publicó una foto en su Facebook desde una playa en Venezuela.



Ese mismo año, el 5 de abril, registró un vuelo hacia Colombia desde La Paz, pero cuatro días más tarde participó en una marcha chavista en Caracas.



A partir de noviembre, los viajes a Brasil de Gutiérrez se hacen más frecuentes. Es más, casi era su único destino, salvo por una salida de dos días que realizó hacia Perú. A partir de este punto deja de publicar fotos personales en la red social y solo comparte publicaciones partidarias.



El 22 de mayo se fue otra vez a Brasil pero ya no regresó. El 7 de julio fue detenido, según la Policía antidroga de Brasil, en poder de 100 ladrillos de cocaína. El reporte dice que el cruceño de 38 años tenía ya un registro de identidad en Brasil y había conseguido un domicilio en las afueras de San Pablo. Su hermana, la diputada suplente del MAS Amparo Gutiérrez, explicó que su hermano ya tenía el permiso de residencia transitoria, además de licencia de conducir. También se conoció que tramitaba su residencia por dos años. La hipótesis de la Policía es que trataba de establecer una bodega para reexportar la droga fuera de Brasil.

Si eso fuera cierto, es probable que Gutiérrez no haya regresado a su fuente laboral en el Concejo desde que salió del país en mayo, con lo que la cantidad de días de ausencia a su fuente laboral pueden llegar hasta 70.

Evo cree que quieren ligar al mas a delitos



El presidente Evo Morales volvió a referirse ayer al caso de Rómer Gutiérrez y aseguró que a través de este hecho la derecha quiere implicar a todo el MAS en delitos. “Un chico por ahí cae (con droga y dicen) el MAS, como si fuera todo el MAS, hermanos y hermanas lo que quieren hacer es implicarnos con problemas ilegales para desgastarnos, ese es el objetivo de la derecha, que solo tiene capacidad para tergiversar, mentir y distorsionar", aseveró en un acto público realizado en Cochabamba.



Rómer Gutiérrez es el ciudadano boliviano detenido en Brasil con 99 kilos de droga y fue identificado como “narcoasesor" porque tras su captura se conoció que era asesor de la concejala del MAS en Santa Cruz, Melody Téllez.



“Dicen asesor del MAS ¿Qué asesor del MAS? Que demuestren que es asesor del MAS, yo soy dirigente del MAS y nunca conocí un asesor, como MAS nunca hemos tenido asesores, no necesitamos asesores, nosotros somos los que decidimos políticas económicas y sociales sin ningún asesoramiento”, manifestó Morales.



El miércoles, el presidente reconoció en una conferencia de prensa que conoció a Gutiérrez, pero aseguró que no sabía de sus andanzas. El jueves, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró que Gutiérrez es proveniente de un grupo arrepentido de la Unión Juvenil Cruceñista. Gutiérrez llegó al MAS antes de 2006, año en que fue nombrado director de Andina. /ANF