Ex socios de Pari devolverán terrenos al Banco Unión

Los hermanos Juan Carlos y William Gott iniciaron el proceso de devolución de unos terrenos ubicados en la zona de Auquisamaña, La Paz al Banco Unión porque, supuestamente, desconocían que el dinero invertido provenía del desfalco millonario que hizo Juan Franz Pari a la entidad bancaria, informó el abogado Edwin Soria Galvarro.

Las declaraciones surgen después de que Pari y otro implicado en el caso Banco Unión denunciaron que los hermanos Gott, el abogado Soria y el fiscal Erlán Almanza los extorsionaron e hicieron desaparecer bienes vinculados a la entidad bancaria, entre ellos los mencionados terrenos.

"Estoy pidiendo una audiencia de conciliación en el Ministerio Público, porque al momento de que me entero que habían adquirido estos terrenos, como abogado tengo que apegarme a la ley. Esos terrenos no son de los hermanos Gott, ellos no pretenden apropiarse, se pretendía hacer una sociedad (con Pari) para eso se compraron los terrenos pero al enterarse que esos terrenos podrían haber sido adquiridos con los dineros del Banco Unión, entonces, se decide devolverlos", indicó Soria, abogado de los hermanos Gott.

El abogado dijo que solicitará una audiencia en la que estén presentes representantes de la Fiscalía, de la Autoridad de Supervisión de Sistema Financiero (ASFI) y del Banco Unión para hacer la devolución y se conozca el origen y la situación actual de estos terrenos.

Soria negó haber extorsionado o amenazado a alguno de los imputados, por eso no descartó en iniciar un proceso penal contra Pari por los supuestos delitos de difamación y calumnia. "Niego totalmente las aseveraciones realizadas por Pari no entiendo cuál ha sido el motivo que lo ha llevado a hacer una declaración de esa índole", señaló Soria.

El abogado explicó que se contactó en dos ocasiones con Pari, en la primera el imputado le pidió hablar sobre la posibilidad de que sea su abogado y 10 días después le indicó que no iba a necesitar sus servicios.

El jurista manifestó que presentó un memorial en la Fiscalía para hacer los descargos correspondientes sobre las denuncias que tiene en contra y también entregó los audios de las conversaciones que sostuvo con Pari para que sean analizados.

Finalmente mencionó que solo es un abogado que asumió defensa de los Gott el pasado 27 de noviembre de 2017, y las denuncias por supuestas extorsiones datan de meses antes de que él tome conocimiento del caso.

Actualmente, Pari y los hermanos Gott están recluidos preventivamente en la cárcel por estar vinculados en el desfalco millonario al Banco Unión.