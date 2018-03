Ex candidato chileno propone cambiar mar por territorio y luego se desanima

En Chile se desnudaron fisuras en el ambiente político a menos de una semana del inicio de la fase de alegatos orales ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El excandidato a la Presidencia Alejandro Guillier planteó en una entrevista con la cadena televisiva CNN negociar con Bolivia una salida soberana al océano Pacífico, pero con intercambio de territorio con soberanía. Esa declaración generó una polémica enorme en el vecino país, y tras una declaración del nuevo canciller Roberto Ampuero, que salió en conferencia de prensa y le marcó la línea, el político reculó sobre la marcha.

Guillier disputó la segunda vuelta con Sebastián Piñera en las elecciones presidenciales chilenas. En la entrevista con la cadena televisiva internacional lanzó la idea: “Compensación territorial (…) y con soberanía. Lo planteó Pinochet, lo hemos planteado todos".

Ante la Corte Internacional, Bolivia enumeró todas las ocasiones en las que el Gobierno chileno ofreció entregar una salida soberana al mar a Bolivia a lo largo de la historia posterior a la Guerra del Pacífico. El país presentó como prueba varios compromisos chilenos de 1920 en adelante. El vocero de la causa marítima, Carlos Mesa, le explicó a este medio que un solo acto unilateral de un Estado para con otro, adecuadamente refrendado y probado, tiene pleno valor.

La propuesta inicial de Grillier hizo referencia al acuerdo que se consolidó con el histórico abrazo de Charaña, cuando, en 1975, el general boliviano y presidente de facto Hugo Banzer con su par Augusto Pinochet protagonizaron tratativas para cambiar mar por territorio. Pero, finalmente, estas no prosperaron, en gran parte debido a la objeción del Gobierno peruano.

El Gobierno chileno invitó a Guillier, como a otros congresistas, a formar parte de la delegación que acompañará al equipo jurídico chileno a La Haya.

El expresidente Ricardo Lagos, molesto, manifestó: “Pediría que la gente sobre estos temas fuera más cuidadosa, nada más”, sostuvo escuetamente, y ante la insistencia de los medios, exclamó: “¡Pero qué quiere que le diga, cuando un señor empieza a decir que cambia territorio por no sé qué! … ¡Por favor, seamos serios!”, agregó Lagos.



Más tarde, el canciller Ampuero salió a una conferencia de prensa y sostuvo que “lo importante aquí, lo central, lo esencial, es que no hay obligación de negociar. Segundo, en estos alegatos orales no está en juego ni un centímetro cuadrado de territorio chileno”, reflejó el diario chileno La Tercera.



El ministro también afirmó que “el senador Guillier viaja con nosotros a La Haya a defender la posición de Chile, tal como la ha venido planteando nuestro país”. Luego insistió en que esa posición “es públicamente conocida y está planteada ante la corte”.



Tras eso, el excandidato, que a CNN le había dicho que “siempre hemos estado de acuerdo en buscar soluciones pero con compensaciones territoriales de manera que Chile no pierda patrimonio territorial ni marítimo", reculó y declaró a El Mercurio: "Hoy día no hay ninguna posibilidad porque Bolivia cerró las puertas, por eso es que tenemos que ir a la corte a señalar que no es obligación negociar con otro Estado forzados, esas son decisiones soberanas de los países y eso es lo que Chile va a ir a hacer a la corte, y yo creo que eso lo vamos a ganar", sostuvo.



Consultado si cree que fue imprudente al emitir estas declaraciones antes de que se inicie la parte final del juicio en la Corte Internacional, Guillier reconoció que "puede ser".



En Bolivia, el Comité pro Santa Cruz y la Coordinadora Departamental por la Libertad y Democracia emitieron este martes un pronunciamiento en el que conminan a los políticos invitados por el Gobierno a La Haya a no prestarse al “show” y les piden que no viajen.



Sin embargo, tanto el agente Carlos Mesa como el expresidente Jorge Quiroga y el gobernador Rubén Costas confirmaron su presencia en la delegación.

Políticos en las delegaciones



1.- Además de Guillier, la Cancillería chilena invitó a La Haya a los senadores Isabel Allende (PS), José Miguel Insulza (PS), Felipe Kast (Evópoli), Jorge Pizarro (DC), Ricardo Lagos Weber (PPD) y Andrés Allamand (RN), también de los diputados Isa Kort (UDI) y Vlado Mirosevic (PL).



2.- El Gobierno boliviano, en su delegación encabezada por Evo Morales, llevará, además del equipo técnico, al vocero Carlos Mesa, a los expresidentes Jorge Quiroga y Guido Vildoso, y al gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas. El exmandatario Jaime Paz Zamora desistió de viajar, lo que fue celebrado en Chile.