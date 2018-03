Evo va a la posesión de Piñera en un Chile que se ve vencedor en La Haya

Luego de ser testigo del banderazo que tratará de teñir de azul marino la carretera que une a La Paz con Oruro, el presidente Evo Morales encabezará la delegación boliviana que asistirá a la transmisión de mando en Chile. Michelle Bachelet dejará la Presidencia y asumirá Sebastián Piñera, el mismo presidente que comandaba el país trasandino cuando Morales interpuso la demanda por el mar ante La Haya.

El canciller, Fernando Huanacuni, informó hace una semana en EL DEBER Radio de que el mandatario no tendrá ninguna reunión bilateral. Ayer dio una escueta conferencia de prensa en la que explicó que hoy pernoctarán en Santiago, para pasar al día siguiente a Valparaíso, epicentro de las ceremonias oficiales.

Huanacuni aseguró que más allá de la demanda existe un espíritu de hermandad entre ambos países. “La demanda no significa ninguna expresión de agresión, son mecanismos en tiempos de paz. Recurrir a la Corte Internacional de Justicia no es símbolo de agresión”, dijo.

Consultado cómo será recibido el presidente Morales por los chilenos, Jorge Tarud, diputado saliente, asegura que su país siempre ha sido un buen anfitrión. “Los chilenos recibimos bien a todas las visitas invitadas que vienen a participar en un acto democrático y republicano, y no vengan a agredirnos o emplazarnos de mala fe en esta ocasión”, explicó.



Muy seguros

Como despedida, el canciller mapochino, Heraldo Muñoz, dio una entrevista a una radio de su país. Deja su cargo con tono triunfalista. Aseguró que su país va a La Haya con la tranquilidad de que su soberanía territorial y marítima saldrá intacta de las negociaciones. Dijo que, a pedido de Piñera, se quedará como un asesor en el tema de La Haya mientras dure el juicio y que el nuevo presidente mantendrá a todo el equipo que los representa ante la Corte Internacional de Justicia.

Huanacuni, de cierta forma, le respondió a Muñoz. “Bolivia siempre ha manifestado nuestra invitación al diálogo, la obligación a negociar es un diálogo en el cual nos va a permitir resolver los temas pendientes que tiene Chile con Bolivia", dijo. De hecho, la demanda boliviana ante La Haya es por derechos expectaticios y pretende sentar a Chile en una mesa de negociación para resolver el enclaustramiento boliviano.



En un acto en Chané, el vicepresidente Álvaro García Linera aseguró que “Bolivia le dice al mundo entero que por justicia, por derecho y por historia nos corresponde que nos devuelvan nuestro mar”. El presidente confirmó que su viaje a La Haya será el 17 de este mes. Allí, dos días antes del inicio de los alegatos (del 19 al 28 de marzo), se reunirá con el equipo jurídico que representará a Bolivia. Pero antes, estará cara a cara con Piñera, con quien se verá de nuevo en Holanda.

Rumbo al mar

1.- La delegación boliviana estará encabezada por el presidente Morales, pero también va el canciller Fernando Huanacuni.



2.-Este es el cuarto mandato que cambia Chile (es el segundo mandato de Piñera y Bachelet tuvo dos periodos) mientras Evo Morales es presidente de Bolivia. Antes era al revés. Mientras Ricardo Lagos fue presidente chileno, por Palacio Quemado pasaron Banzer, Tuto, Mesa, Rodríguez Veltzé y Evo Morales.



3.-Será un mes movido para Morales. Después de Chile y antes de llegar a Holanda, hará escala en Madrid. El 16 de este mes lo espera Felipe VI. La Casa Real española anunció ayer que el monarca lo recibirá en el Palacio de la Zarzuela.



4.- También se reunirá con el jefe de Gobierno de España, Mariano Rajoy, para tratar de convencerlo de sumarse al proyecto del tren bioceánico.