Evo suma apoyo en España y en Chile aumenta preocupación

Una agenda de reuniones del presidente Evo Morales con distintas autoridades y empresarios españoles logró más adhesiones a la demanda marítima, declaró el canciller Fernando Huanacuni; en Chile, las autoridades se aferran a la vigencia del tratado de 1904, en defensa de su soberanía y generan más señales de preocupación.



La reunión con el rey Felipe VI a las 10:00; el almuerzo con empresarios españoles; luego el encuentro con el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy; la reunión con sus aliados políticos, José Luis Rodríguez Zapatero y Pablo Iglesias; incluso con el presidente del club de fútbol Real Madrid, Florentino Pérez, fueron los escenarios que aprovechó Morales para hacer conocer la demanda marítima boliviana y lograr las adhesiones que buscaba; Morales entregó el Libro del Mar en sus encuentros.

“Hemos hablado sobre el tema marítimo, estamos en medio de un viaje importante de algo trascendental para Bolivia, el presidente ha expuesto (la demanda marítima) con todas las características y creo que todos los actores han coincidido desde la mañana, incluso el rey dijo que se tiene que hacer justicia”, dijo el canciller boliviano a los medios de comunicación del Estado.

Posteriormente, el presidente, en rueda de prensa, se declaró satisfecho por las reuniones que sostuvo y las adhesiones que logró a esta centenaria demanda boliviana; ya por la tarde viajó rumbo al Reino de los Países Bajos, adonde arribó en horas de la noche y fue recibido por el equipo técnico que ya está en ese país desde el jueves.

El arribo

En los Países Bajos, los miembros de la comitiva oficial adelantaron que hoy habrá una reunión con el presidente para revisar nuevamente los alegatos; según la agenda, Morales almorzará hoy con el grupo de embajadores y cónsules de Bolivia en Europa, con quienes también conversará sobre este tema, puesto que los diplomáticos permanecerán junto al mandatario en los alegatos.



La reunión de Morales con el equipo técnico está prevista para las 16:00 y no se tiene otra actividad posterior, encuentro que se realizaría en la embajada de Bolivia en La Haya.

“Ya está acá el presidente, tenemos mañana y pasado un par de jornadas de trabajo. Mañana habrá una reunión con el equipo técnico y jurídico nacional e internacional para recibir las últimas instrucciones del presidente”, refirió el coagente boliviano, Sacha Llorenti.

En Chile



El presidente de Chile, Sebastián Piñera, dio señales de preocupación en una entrevista.

Descartó cualquier posibilidad de que haya un canje territorial con Bolivia y se aferró a la vigencia del tratado de 1904.



“El propio tribunal de La Haya en la excepción preliminar estableció que lo que está en discusión es si Chile tiene o no tiene la obligación de sentarse a negociar. Pero dijo el tribunal que bajo ningún punto de vista, este va a fijar el resultado de esa conversación. Por lo tanto, Chile respetará los derechos internacionales y tratados. Le aseguro que Chile no va a perder ni territorio, ni mar, ni integridad territorial ni soberanía”, dijo el mandatario.



Por otra parte, admitió que las declaraciones del senador Alejandro Guillier quebraron la unidad que existía entre los chilenos que defienden sus intereses; el senador opositor había propuesto el canje territorial como una forma de negociación para la solución al enclaustramiento marítimo.



El jueves, el expresidente Eduardo Frey dijo que Chile no admitirá “fallos creativos” que rompan la soberanía de Chile, lo que fue apoyado ayer por parlamentarios de ese país.



“Lo que quiere decir es que si se aleja del derecho, se hace difícil aceptar un fallo de la CIJ; si se pone a hacer fallos salomónicos en vez de fallar en derecho”, señaló el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) tras una reunión del canciller Roberto Ampuero.



En Bolivia, las FFAA iniciaron encuentros para recibir ideas y propuestas respecto a los posibles escenarios pos - La Haya.

El docente universitario Luis Fernando Alcázar propuso distensionar las relaciones diplomáticas y plantear intercambio en energía, gas y litio.

Pero, bajo ningún punto de vista se mostró a favor de intercambio territorial.