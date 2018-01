El presidente Evo Morales salió a defender su gestión ante la andanada de protestas en su contra. El mandatario contraatacó en dos apariciones públicas en las que se le notó un tono más conciliador en comparación a la beligerancia expuesta por el vicepresidente Álvaro García Linera. Dijo que había muchas mentiras sobre el código, que era un pretexto para atentar contra su proceso político y recurrió a la nacionalización de los hidrocarburos para prometer prosperidad en un año que asegura que será mejor que el pasado, el cual calificó como el año económicamente más duro de su Gobierno. Todo eso lo dijo en una reunión nacional de comerciantes gremialistas, en Vinto, al mismo tiempo en que en Santa Cruz, médicos y plataformas sociales cercaban el segundo anillo en un bloqueo sin violencia que se extendió por cuatro horas.

Las declaraciones del presidente se dan en el preámbulo de un nuevo paro cívico en Tarija y mientras la denominada Coordinadora Nacional Democrática, a la cabeza del médico Carlos Nava, convocó desde Cochabamba a un paro nacional con bloqueo de caminos para el 23 de enero, un día después del informe del presidente ante la Asamblea Legislativa. Con ello, se adelanta a la convocatoria cívica, que había dejado sin fecha la movilización nacional.

La contraofensiva

El presidente eligió Cochabamba para contraatacar. En un acto de comerciantes gremialistas aseguró que hay una conspiración en su contra. Se comparó con Muamar El-Gaddafi, presidente libio acribillado durante una poblada que lo sacó del poder. Aseguró que le dicen tirano y dictador como a Gaddafi, pero después de que fue depuesto Libia “no tiene ni estado ni Gobierno” y que la intervención estadounidense se apropió de los recursos naturales.



A diferencia del vicepresidente, que acudió a un discurso de confrontación étnica para tratar de alentar a sus bases, el presidente se fue más por el lado económico. Exaltó el nacionalismo de sus seguidores, recordando la nacionalización y que sobre la base de esa propuesta logró “cambiar al país”. Ahí enganchó la crítica a la oposición, a la que acusa de no tener propuesta y de tejer una red de mentiras sobre el código. Aseguró que esas fueron las mismas armas que se esgrimieron contra la Constitución en 2008.

En su discurso aseguró que se mantendrá la libertad religiosa, se garantiza propiedad privada y la educación bajo pago. Acusó a la oposición de mentir porque no tiene un programa y dijo: “En mi experiencia, jamás hay que mentir”, lo cual fue aprovechado por los opositores para recordarle que prometió respetar los resultados del referendo del 21-F, una votación que, según el presidente, estuvo marcada por la mentira del caso Zapata.

Para Óscar Ortiz, senador de UD, desconocer el voto del pueblo es desconocer las libertades colectivas. “Se percibe como un Gobierno autoritario, como en Venezuela”, acusó Ortiz. Añadió que no es cierto que la oposición no tenga un proyecto y aseguró que Demócratas plantea “una alternativa republicana, con federalismo, una autonomía con solidaridad”.

Cuando terminó de referirse al Código Penal, aseguró que hay movimientos sociales que lo llaman para decirle que hay cosas que están mal y prometió que todo lo que esté errado será corregido. Eso sí, para él, el código es un pretexto. “Aquí no es contra el código, es contra el proceso, es contra el Evo, para que no vuelva a ser presidente”, dijo

También atacó los paros cívicos y los bloqueos. “Ponen una pita, sacan a los viejitos y a los niños, ¿qué bloqueo es ese?”, se preguntó. Dijo que afectaban al comerciante, al gremialista, al transportista que vivía del día.



Ahí prometió prosperidad, aseguró que este año será mejor que el 2017 por la recuperación de los precios del petróleo.



Para Morales, la clave está en garantizarle movimiento económico al pueblo. No está de acuerdo Ortiz. Asegura que por más que el Movimiento Al Socialismo tenga dos tercios en la Asamblea Legislativa, ya son minoría ciudadana y que el presidente va a terminar abrogando el código, porque con él está arriesgando el relanzamiento de su proyecto político.



Las movilizaciones



Mientras en Santa Cruz de la Sierra se llevó a cabo un bloqueo de todas las rotondas del segundo anillo entre las 10:00 y las 14:00. La acción promovida por los médicos y plataformas no necesitó mucha fuerza para imponerse. Unas cuantas personas fue suficiente para vaciar el segundo anillo, lo que provocó un escenario de calles desiertas en el centro de la ciudad. “Nosotros ya firmamos un acuerdo, pero también somos ciudadanos y estamos contra todo el código”, dijo un médico que bloqueaba la intercepción de la avenida San Aurelio. Sin embargo, se registraron quejas de ciudadanos y negocios que ya piden medidas más creativas y que castiguen menos a la población.

Para la ministra de Comunicación, Gisela López, la medida no fue exitosa: “Quiero recordar que Santa Cruz de la Sierra tiene 12 anillos. La ciudad ha crecido tanto que el segundo anillo es el más chiquitingo. La derecha, exprefectos, exministros, exviceministr@s, ex consultores de gobiernos neoliberales, desesperan en sus redes por volver al poder”, tuiteó.



A la protesta cruceña se suma la convocatoria a paro nacional con bloqueos de la Conade, que se contrapone a lo definido por los cívicos el miércoles, que planeaban reunirse el 23 de enero en Cochabamba para iniciar la protesta. Nava, el vocero que convocó al paro es un dirigente de salud que no acata el acuerdo firmado con el Gobierno y aseguró que la COB de Guido Mitma se plegará a la medida, pero el dirigente obrero fue desconocido por sus bases, que son leales al presidente.



Mientras tanto, el comité cruceño ya prepara todo un programa de movilizaciones para el 22, que incluye un tractorazo y marchas desde varios puntos de la ciudad. Así esperarán que Evo Morales acepte el ultimátum y anuncie que no se repostulará en 2019.