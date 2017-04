Evo rehúsa un debate con líderes opositores

El presidente Evo Morales respondió al pedido hecho por lideres de la oposición de instalar un debate para hablar sobre la democracia y los derechos humanos en el país. El mandatario desechó esta idea al afirmar que él solo puede hablar con el pueblo y no con líderes que representan al pasado.

Morales afirmó que le da gusto ver la reunión, porque representa el encuentro que antes existía entre partidos políticos de derecha, ADN, MIR y MNR. Sostuvo que no tienen un proyecto para el desarrollo de Bolivia y que solo buscan ocupar espacios de poder.

"No debato con la oposición, ellos no tienen programas, solo puedo hablar con el pueblo", dijo Morales.

Para el mandatario la reunión que sostuvieron los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga, el exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas y los líderes opositores Samuel Doria Medina, Rubén Costas y Luis Revilla, es una 'juntucha' de la derecha que no tiene "moral" para denunciar nada.

"Ellos apuntan a la justicia, no tienen moral para hacerlo. Antes era la Embajada de EEUU la que manejaba la justicia",

dijo.



La oposición busca sellar un plan y no un bloque



Líderes de oposición prefieren aún consolidar un proyecto político alternativo a unificar en un solo bloque los esfuerzos para derrotar al Movimiento Al Socialismo (MAS). No se hablan de plazos y esta iniciativa depende de apuntalar cuadros. El oficialismo aplaudió la idea de tener rivales, pero observó el pasado “neoliberal” de los líderes contrarios. De paso, existen disidentes masistas que impulsan su propio proyecto político-electoral.