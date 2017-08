Evo recibe premio de Clacso en medio de críticas

El presidente Evo Morales recibió este viernes el Premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales "CLACSO 50 años", reservado para intelectuales, en medio de desacuerdos, críticas y protestas.

El secretario de Clacso, Pablo Gentili, entregó el premio a Morales en un acto realizado en la Vicepresidencia, mientras que afuera de la instalación un grupo de activistas protestaba exigiendo el respeto a la reserva natural del TIPNIS.

Gentili refirió que muchos le preguntaron por qué iba a entregar a un Presidente un premio que solo estaba reservado para intelectuales, y esgrimió "500 razones" para otorgar el premio a Morales.

"Me hicieron esa pregunta y me vino esa inquietud que me llevó a escribir un pequeño texto que se llama 500 razones del por qué le vamos a dar a Evo (Morales), el premio CLACSO en sus 50 años", reveló.

Argumentó que Morales "es una de las personas que ayudan a pensar, a construir narrativas, que ayudan a interpretar la realidad y a partir de ello inspiran, luchan, movilizan procesos de transformación y de cambio".

"Lo que comenzó a ocurrir en estos últimos años en Bolivia y en otros países de América Latina es una posibilidad de redistribución que estuvo asociada a políticas sociales, pero también a la generación de mejores condiciones de vida, generando mejores condiciones de acceso a la riqueza o bienes básicos que permiten hacer más duradero este proceso de cambio", explicó.

El miércoles, la comunidad de docentes investigadores del postgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés (Cides-UMSA), hizo pública su decisión de desafiliarse de Clacso por su "beneplácito con un modelo político arbitrario (del gobierno de Evo Morales) que, a nombre de la falacia desarrollista, arremete contra los pueblos indígenas, fractura su liderazgo y divide sus organizaciones".

Cides-UMSA siendo miembro de Clacso expresó su protesta por cómo la Secretaria Ejecutiva de esa organización ejerce su liderazgo, y denunció su complicidad "con el empobrecimiento político que comienza a anidarse en los procesos de cambio en el continente".

El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) también hizo pública su discrepancia con la "decisión unilateral" de Clacso de entregar un premio a Evo Morales.

CEDLA cuestionó a la Secretaria Ejecutiva de la organización porque como centro boliviano afiliado "no fue informado ni consultado sobre la entrega de esa distinción".

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) es una institución internacional no-gubernamental con status asociativo en la UNESCO, creada en 1967, y actualmente reúne 616 centros de investigación y posgrado en el campo de las ciencias sociales y las humanidades en 47 países.