El presidente Evo Morales pidió que no lo responsabilicen porque el exmandatario Jaime Paz no acudirá a La Haya para acompañar el inicio de los alegatos orales en el juicio contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

"Si alguien no quiere acompañarnos en la comitiva a La Haya, es su problema, pero no me echen la culpa a mí que por mis tuits", manifestó el jefe de Estado en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno.

Lamentó que hasta en eso "la derecha está dividida" y explicó que se invitó a 15 personas porque ese es el cupo, el resto de integrantes de la comitiva serán integrantes del equipo jurídico.

En días pasados Jaime Paz anunció que no será parte de la delegación por diferencias políticas con Morales, lamentando además los "ataques" que recibe mediante la cuenta oficial del presidente.

Evo anunció que el jueves emprenderá viaje, primero a España, donde se reunirá con autoridades para firmar acuerdos, luego sostendrá reuniones en La Haya con embajadores y cónsules de Bolivia en Europa para analizar el trabajo de la causa marítima.

Durante el sábado el presidente también se reunirá con el equipo jurídico para revisar los argumentos de la demanda que serán expuestos desde el lunes; se prevé que el miércoles ya esté en territorio nacional