El presidente Evo Morales demandó a la Organización de Naciones Unidas (ONU) asumir con urgencia medidas drásticas contra el gobierno de Estados Unidos para que retorne al Acuerdo de París sobre el cambio climático.



"Es urgente que Naciones Unidas debe tomar medidas drásticas ante el Gobierno de Estados Unidos para que retorne al Acuerdo de París, (porque) como el primer país contaminante del mundo debe asumir su responsabilidad (...), respetar los acuerdos, los compromisos y implementarlos", dijo.



Morales hizo ese pedido en el acto de celebración del aniversario 72 de la ONU, que fue realizado en la Cancillería y donde, además, el organismo internacional y Bolivia suscribieron la renovación del convenio de complementariedad para el periodo 2018-2022.

ONU debería asumir medidas para que EEUU retorne al Acuerdo de París y asuma responsabilidades por ser mayor contaminante del planeta. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 24 de octubre de 2017



"No es posible que en Naciones Unidas se (asuman decisiones) y un país o tres países no respeten los acuerdos. Debe acabar la soberbia de cualquier presidente o de cualquier Estado y reitero una vez más, el ser humano no puede vivir sin la madre tierra, sin embargo, el planeta, puede existir mejor sin el ser humano, por tanto es nuestra obligación cuidar y los Estados debemos asumir nuestra responsabilidad ante las futuras generaciones", aseveró Morales.



El Acuerdo de París contra el cambio climático es un pacto internacional que busca la reducción de la emisión de gases contaminantes de efecto invernadero a la atmósfera.