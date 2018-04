El presidente Evo Morales convocó a la juventud del Movimiento al Socialismo (MAS) a "iniciar la batalla por redes sociales" para lograr su reelección y defender el proceso de cambio.

Al iniciar su participación en la inauguración del VI Congreso Nacional de Juventudes del MAS que se realiza en Tarija, Morales leyó un discurso para explicar "por qué la juventud debe ser antimperialista".

“El imperialismo es un sistema de poder sustentado en la ideología de la superioridad política, económica, moral, ideológica y militar y su razón suprema es el camino hegemónico del mundo" aseguró Morales apegado a su discurso escrito.

Luego de varios minutos de lectura decidió improvisar para dar cuenta de los indicadores económicos alcanzados durante 12 años de gobierno y relatar lo que constituyó su experiencia como joven dirigente sindical.

"Podemos ser la gran alternativa" dijo Morales a las delegaciones de su partido reunidas en la capital tarijeña y destacó que la condición para continuar con el proceso de cambio es la unidad.

Admitió que "algunas organizaciones están divididas, ahora ya están pensando qué me toca, no están pensando en el proceso" y dijo que por experiencia personal "puedo afirmar que el cargo no se busca, el cargo nos busca".

Relató su paso por el sindicato agrario del Chapare y reconoció que proyectar el liderato de la juventud es difícil porque "cuando un joven participa los mayores no nos aceptan. Mi recomendación es que no impongan" porque corren el riesgo de ser marginados, dijo.

Morales aseguró que forjarse como dirigente fue dificil pero dijo que poco a poco logró legitimidad entre las bases. "Los aplausos son como una droga, una vez que lo logras no quieres parar necesitas más aplausos", aseguró.

Advirtió que "los rosqueros y 'aparatistas' no tienen mucho futuro" y convocó a las juventudes del MAS a jugar un rol "integrador y movilizador, no pelearnos entre grupos, cada uno tiene su propia identidad, está bien, pero son hermanos, unos quieren sobresalir, está bien, pero en sana competencia".

Pidió a la nueva directiva que emerja del Congreso convocar a jóvenes que ejercen como autoridades electas para "intercambiar su experiencia y para seguir avanzando en algunas políticas, especialmente salud y educación" y les pidió "iniciar la batalla por las redes sociales, para ello deben llamar a los periodistas, hay muchos periodistas que son parte del proceso, para que les recomienden que hay que hacer en las redes sociales".