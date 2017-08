Evo no irá a Achacachi y Gobierno critica la presencia de ‘El Mallku’

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que el presidente Evo Morales no irá a Achacachi para dialogar con los pobladores que bloquean todos los accesos a esa población de La Paz. Critican el protagonismo que cobra Felipe Quispe 'El Mallku'.

"No, no (irá). No sé que representatividad podrá tener el señor Felipe Quispe, él es un ciudadano sin ningún tipo de representación, si el quiere dirigirse al presidente, cualquier ciudadano puede hacerlo, podrá enviar su correspondencia, pero no presentarse como una autoridad", dijo Romero a su salida de Palacio Quemado.

Conoce más I ‘El Mallku’ vuelve y se radicalizan en Achacachi

Ayer, en entrevista con radio Erbol, el responsable del comité de movilización de Achacachi invitó al jefe de Estado "a comer nuestra comida, nuestro apthapi comunitario que tenemos. Si necesita alfombra, también vamos a preparar alfombra para él. Si quiere esté bien perfumado el lugar, vamos a perfumar, ojalá que se anime".

Valiéndose de fogatas, piedras, detonación de cachorros de dinamita, pobladores de esa área cortaron hoy las vías que conectan a ese poblado. Exigen la renuncia del alcalde del MAS, Édgar Ramos, quien es acusado de malos manejos, y la liberación de tres de sus dirigentes que fueron enviados a la cárcel de San Pedro.

Lea también I Policías dejan Achacachi ante amenazas de quema

"De momento vamos a hacer una evaluación, de momento tenemos un dispositivo previsto y vamos evaluando cada media jornada para tomar decisiones y por el momento no hemos decidido actuar. Vamos a evaluar qué es lo que sucede porque ellos mismos se están perjudicando", agregó el ministro.

Ayer se comunicó que los policías dejaron Achacachi ante amenazas de la quema de sus instalaciones, mientras que la Fiscalía informó que no puede ingresar al sector por "riesgos" para la integridad de los investigadores, quienes pretenden recopilar datos sobre los hechos violentos de febrero.