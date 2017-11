Evo no descarta anular la democracia de mayorías

El presidente Evo Morales no descartó la posibilidad de que a futuro se pueda anular el actual esquema democracia basado en el sistema de mayoría y minorías, y reemplazar por una democracia comunal para la toma de decisiones por consenso.

"No sé si en el futuro vamos a acabar con la democracia occidental de mayorías y minorías. Yo vengo del movimiento indígena originaria y allí he visto cómo se aprobaba en reuniones, concentraciones, del ayllu, de la comunidad, que no haya votación porque en votación ya hay mayorías y minorías", manifestó durante un acto público en la ciudad de Potosí.

Morales formuló esos comentarios al recordar que un día como hoy 9 de noviembre de 1974, el expresidente de facto Hugo Banzer promulgó el Decreto Ley 11947, estableciendo la duración de la dictadura hasta 1980, violando la Constitución y descabezando la dirigencia sindical.

Indicó que eso era dictadura y a eso se llama régimen porque estaban prohibidos los paros y las huelgas, ordenando al mismo tiempo un "receso sindical que finalmente fue un deceso sindical".

Afirmó que hoy los herederos y 'pichones' de las dictaduras, aliados con los gobiernos neoliberales, no solamente de la ADN, el MNR que aplicó una ley marcial y dejó en dos semanas más de 200 muertos y 500 heridos, "ahora, nos acusan de régimen".

Señaló que en los años del noeliberalismo, esos herederos ganaban con 20 y 30% y gobernaban el país bajo un sistema de democracia pactada.

Para el Presidente, esos políticos no tienen moral para defender la democracia, "qué moral tienen para acusarnos de dictadura. Todavía tenemos diferencias en temas de la democracia. Esto de mayoría y minoría es una democracia occidental, porque cuando hay mayorías y minorías, los que pierden siempre quedan resentidos, aunque la mayoría tenga razón".

Sin embargo admitió que falta mucho para llegar a la democracia comunal que se aprueba de consenso o por unanimidad, pero "cuando ya estamos con 50 a 60% hemos dado pasos importantes", manifestó.

Recordó además que en el sindicato existe votación, porque el sindicalismo también es importado. "Esa democracia sindical es del occidente", sentenció a tiempo de invitar a una reflexión permanente sobre estos temas con motivo de una efeméride cívica.

El Jefe de Estado permanece en la ciudad de Potosí entregando obras en actos públicos, donde fustiga a los opositores, a la embajada de EEUU y a sus excolaboradores como su exvocero Alex Contreras, a quien acusó de infidente desde Palacio de Gobierno, cuando desempeñaban funciones durante la primera etapa de su gobierno.