Evo menciona reelección indefinida y Mesa le recuerda que ganó el No

El presidente Evo Morales mencionó en un mensaje en su cuenta oficial en Twitter la reelección indefinida y el aún vocero de la causa marítima, Carlos Mesa, le recordó los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016, cuando se impuso el 'No' a su habilitación como candidato para buscar otra reelección.

"Un 14 de agosto de 1831, Andrés de Santa Cruz promulga la segunda Constitución de Bolivia, con reelección de presidente indefinida" (sic) decía el tuit publicado por el primer mandatario a primeras horas de la mañana.

El expresidente escribió en la misma plataforma de redes sociales: "Y un 21 de febrero de 2016 el pueblo de Bolivia rechazó la segunda reelección consecutiva del Presidente", generando nueva polémica sobre el debate de la continuidad de Morales.

Según el Movimiento Al Socialismo (MAS), la próxima gestión recién se debatirán las vías para habilitar a Evo nuevamente como candidato para los comicios de 2019. En varias oportunidades el jefe de Estado señaló que se someterá a la voluntad del pueblo.

"Muchos de ustedes ya me hicieron creer. Me han dicho que la vida de Evo no es de Evo; la vida de Evo es del pueblo. Estoy obligado a someterme a ustedes para seguir trabajando por nuestra querida Bolivia", afirmó Morales en diciembre de 2016.

