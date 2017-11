Evo manda nacionalizar cerros donde exista ripio

El presidente Evo Morales pidió este viernes “nacionalizar, estatizar y usar gratuitamente” el ripio que se encuentra en cerros próximos a esta localidad beniana, y que es requerido para la construcción de caminos.

La autoridad reaccionó a la denuncia que le hicieran durante un acto en el que entregó el Módulo Educativo Técnico Humanístico 2 de Agosto, calificó como “grave” al hecho de que privados se hayan apropiado de los cerros para poder vender ripio, e instruyó al Ministerio de Minería que se ocupe del tema.

El jefe de Estado sostuvo que si él fuera gobernador iría a extraer ripio, y de hallar oposición de los supuestos dueños, ordenaría la actuación de las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía.

"Lo que nos dice es muy grave, los cerros están privatizados, concesionados, ¿cómo se puede privatizar un cerro para que el privado después nos venda ripio? ¿Acaso el privado siembra, planta ripios? ¡Vergüenza! Espero que el Ministro de Minería esté escuchando, hay que nacionalizar, estatizar y usar gratuitamente", declaró Morales.

Agregó que "sería importante al movimiento campesino, al movimiento indígena, a otros sectores sociales, ya hay que poner orden, yo siendo gobernador empezaría a sacar, a ver que se oponga, si se opone yo mando a las Fuerzas Armadas, a la Policía para que respalden y saquen ripio para hacer caminos con la maquinaria que tiene nuestro hermano gobernador”.

Concluyó señalando que "no es posible que puedan privatizar el cerro para venderles ripio. En los derechos privados, claro, lo que hemos invertido eso no se toca, está garantizado; pero de verdad digo, no es posible que el ripio esté privatizado para vendernos. Ese es un recurso natural del pueblo boliviano, recurso natural del Estado, bajo la administración del pueblo, pronto vamos a ver este tema".