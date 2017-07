Evo: ley asegura coca de por vida para Yungas y Chapare

El presidente Evo Morales aseguró este sábado que la nueva Ley general de la hoja de coca garantiza el cultivo del arbusto de por vida para los productores de Los Yungas de La Paz y del Trópico de Cochabamba y pidió evitar envidias entre ambas regiones.

"Saben los dirigentes de Cocafecay (Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas), me han visitado, (me han dicho) queremos coca de por vida, Cofecay y Adepcoca (Asociación Departamental de Productores de Coca); con la nueva ley está garantizada coca de por vida para Los Yungas y para el Trópico de Cochabamba y no puede haber cierta envidia hermanas y hermanos", manifestó Morales en el acto de entrega de retroexcavadoras en el municipio paceño de Chulumani.

Te puede interesar: Cocaleros gritan ‘Evo asesino’ en Colomi y Cocarico descarta diálogo

En marzo de la presente gestión, el presidente Evo Morales promulgó la Ley general de la hoja de coca, norma que legaliza en el país 22.000 cultivos del arbusto.

La Ley, en su artículo 16, define una extensión máxima de 14.300 hectáreas en las zonas autorizadas en el departamento de La Paz y 7.700 hectáreas en el departamento de Cochabamba.

Adepcoca optó por impugnar la Ley porque no está de acuerdo con legalizar los cultivos en el trópico de Cochabamba (7.700 hectáreas) por no ser ancestrales.

También puedes leer: EEUU y Brasil están preocupados por incremento de coca

El jefe de Estado remarcó que "quienes coordinan trabajos con la derecha son los enemigos de la hoja de coca", en referencia a dirigentes de Adepcoca que introdujeron una demanda ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en contra del artículo 16 de la Ley general de la hoja de coca. El documento lleva la firma del diputado de oposición Wilson Santamaría (UD).