Evo dice que ser presidente 'es bailar y también llorar'

"Ser presidente había sido bailar, jugar, cantar, pero también llorar", dijo hoy Evo Morales en un acto público en Oruro. Retomó su agenda oficial en ese departamento tras trasladarse ayer a Tupiza (Potosí), donde más de 40 personas perdieron sus casas.

La autoridad comentó que "lamentablemente hemos visto a hermanos y hermanas sin casa y llorando, nos hacen llorar", ratificando que se ayudará a quienes resulten damnificados por el temporal que azota a siete departamentos.

Conoce más:

El jefe de Estado, que ayer comprometió la reconstrucción de las viviendas de los afectados y la atención necesaria en otras regiones del país, también hizo referencia a los "insultos" que le realizan desde la oposición, sobre todo por entregar canchas de césped sintético.

"Que nos decían cuando entregábamos césped sintético en las áreas rurales, la derecha los opositores dijeron que ese césped sintético es para la llama, tal vez para alguna gente de la ciudad, nosotros somos llama", sostuvo.

Lea también:

Manifestó que "la derecha que diga lo que diga, tantas ofensas, tantos insultos, yo no me molesto de eso, porque va a haber esa lucha ideológica, programática, cultural, social. A veces sí me molesta cuando entre nuestros compañeros están enfrentados o peleándose".