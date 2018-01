El presidente Evo Morales, señaló esta mañana que “conflictos siempre hay” y que cuando los opositores o EEUU molestan “yo me divierto” y al responder si es que espera un año conflictivo por la pugna rumbo a las elecciones de 2019, advirtió que “si viene la conspiración externa (EEUU y los opositores), vamos a defendernos”.

En una entrevista publicada por EL DEBER el domingo, el vicepresidente Álvaro García Linera señaló que ambos prefieren enfrentar conflicto antes que calma: “Con Evo somos hombres de guerra. No hemos venido a caminar encima de flores, hemos venido a la guerra. Y cuando no hay guerra, nos intranquilizamos; cuando no hay lucha, estamos un poco incómodos”.

EL DEBER le consultó a Morales en la conferencia de prensa cuál era su impresión por lo dicho por García Linera, y si vislumbraba un año conflictivo por la cercanía de las elecciones.

“Conflictos siempre van a haber, pero lo que yo vivo como presidente no he vivido como dirigente. Ustedes saben, como dirigente teníamos tantos muertos, con gobiernos sometidos al imperio norteamericano. Deberían revisarse esos datos", indicó.

"Recuerdo siempre, en un solo día tres compañeros muertos a bala. Que nuestras FFAA, nuestra policía, comandados por la DEA norteamericana, organismos creados por EEUU mandaban (en el país). Por ejemplo las fuerzas expedicionarias”, dijo.

Recordó que como presidente, de 2006 a 2008 soportó una embestida de la oposición para derrocarlo. “Intentaron sacarme con el revocatorio y perdieron, intentaron dividir Bolivia y fracasaron, buscaron un golpe de estado y no pudieron. Siempre habrá problemas, pero para mí eso no es un problema, y les digo algo: Cuando los opositores molestan yo me divierto, aunque no crean. Desde mis abuelos lucharon contra los pro imperialistas, los pro capitalistas, pro colonialistas. Somos de esa sangre, somos de esa familia, y cuando la derecha, los pro yankees nos molestan, esa es nuestra lucha y vamos a luchar por la dignidad y soberanía de nuestro país, por nuestra identidad, transformación cultural”.

El Vicepresidente dijo en la entrevista que la victoria de Morales está garantizada, pero admitió que la batalla en las elecciones presidenciales de 2019 será por controlar la Asamblea Legislativa, y para eso se requiere una votación superior al 60%. En el referéndum del 21-F, el Gobierno atribuyó la victoria del No precisamente a una campaña comandada por EEUU y la oposición.

Morales se esas dos instancias. “Somos pueblo, somos organizaciones sociales, vamos a defender nuestros recursos naturales, vamos a defender la dignidad nacional. Que venga la conspiración externa, no hay interna porque los opositores que tenemos son fieles obedientes al capitalismo, al imperialismo. Vamos a defendernos”, puntualizó.