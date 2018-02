Evo dice que quisieron enfrentarlo con el 'Vice'

El presidente Evo Morales advirtió este lunes que mediante "mentiras" sectores de la oposición buscaron enfrentarlo con el vicepresidente, Álvaro García Linera, y ratificó que esa autoridad es "insustituible" dentro de la "revolución democrática cultural".

"En los últimos días, que no es la primera vez, intentaron enfrentarme con el Álvaro con sus falsos mensajes (...) He visto en las últimas semanas, otra vez, que el Álvaro se está escapando, que su esposa se ha escapado al exterior, que Álvaro está perjudicando al Evo, quiero decirles, hermano Álvaro, nuestro vicepresidente, en nuestra revolución democrática cultural es insustituible", aseveró el mandatario en los actos oficiales por el aniversario de Oruro.

La autoridad advirtió que la estrategia de la oposición es confrontar a autoridades dentro del Gobierno. Recordó que en su momento pasó lo mismo con David Choquehuanca, Juan Ramón Quintana y el propio García Linera.

"La derecha solo tiene mentira, no tiene programa, y quieren enfrentarnos, en su momento intentaron (hacerlo con el) canciller con Juan Ramón (Quintana), intentaron vicepresidente con canciller, son 'chismocerías'", agregó.

Consideró errada esa forma y reivindicó que la política es "la mejor ciencia para servir al pueblo, la política no es mentira, es transparencia, es la verdad y va a seguir imponiéndose".

"Habrán algunos mensajes de ofensas, de humillación, no es al Evo Morales sino a nuestros movimientos sociales, principalmente al sector indígena originario, no me molesta, yo decía en algún momento que sabía que los de la derecha y procapitalistas van a buscar perjudicar, sin embargo, por la conciencia del pueblo boliviano, nuestro proceso de cambio, nuestra revolución es imparable", concluyó.