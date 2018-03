El presidente Evo Morales afirmó que los opositores "agrandan sus bromas" para "acusar, dañar la dignidad y querer enfrentarlos". Hoy fue duramente criticado por sus dichos de la víspera hacia la ministra de Culturas, Wilma Alanoca.

"La oposición qué tiene, si no tienen mentira, de nuestras bromas agrandan y pretenden acusar, dañar la dignidad, querer enfrentarnos (...) Aprovechan nuestras bromas para querer confundir a la población", sostuvo en un acto en la ciudad de El Alto.

Hoy varios usuarios de redes sociales, legisladores de oposición y otras personalidades consideraron que debe disculparse por decir ayer: "hay que pedir a la hermana ministra (Wilma Alanoca) que aporte para poblar El Alto. Ahí está el diputado, está cerquita, creo".

Morales recordó que cuando llegó al Gobierno quisieron enfrentarlo con el vicepresidente, Álvaro García Linera, diciéndole que él organizaría un golpe y lo sacaría de Palacio de Gobierno.

"Mucha responsabilidad, qué mentiras no habrán, qué acusaciones no habrán, que bromas no usarán", sostuvo, recordando que en su momento fue criticado por las "coplas fuertes" que le cantaron en un Carnaval.