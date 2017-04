Evo dice que 'coordinará' para elegir magistrados

El presidente Evo Morales anunció que existirá "coordinación" para elegir a los nuevos magistrados del Órgano Judicial. El Gobierno admitió el fracaso del "cuoteo" en el anterior proceso, realizado en 2011.

"Ahora me doy cuenta que va a ser importante coordinar juntos, por supuesto con nuestros movimientos sociales", dijo el primer mandatario en conferencia de prensa, al ser consultado sobre las elecciones que tendrán lugar el 22 de octubre de este año.

La pasada semana el vicepresidente Álvaro García Linera, sostuvo que "el cuoteo político en el Congreso (de antes) no sirvió, y el cuoteo de las organizaciones sociales tampoco sirvió".

"No falta algunos, muy pocos dirigentes de movimientos sociales que tienen esa mentalidad de cuotear, eso perjudicó. En la elección de gestiones pasadas yo no participé, yo no decidí nada, dije que corresponde a la Asamblea Legislativa Plurinacional que ellos escojan para someter a votación después", justificó Morales.

Sin embargo la autoridad dijo que no son todos sino "algunos" y explicó que ahora "el problema es identificar a buenos compañeros, buenas compañeras que presten servicio, eso cuesta, a mi me cuesta eso".

A su juicio se busca "compañeros con mucha conciencia social, con mucha capacidad profesional, pero también en temas de gestión y además de eso, soy sincero, compromiso político e ideológico, aca tenemos un programa, somos de principios".

Concluyó señalando que el proceso de preselección "está a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, esperamos coordinar para que el pueblo, para que la asamblea no se equivoque en la elección de nuevas autoridades del Órgano Judicial".