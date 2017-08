Evo declara enemigos de Beni a los que se oponen a la carretera

El presidente Evo Morales promulgó la ley 969, que levanta la intangibilidad sobre el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure en un coliseo colmado de dirigentes de diferentes organizaciones de Beni.



“Los que rechazan esta ley son enemigos del departamento de Beni", dijo el mandatario, luego de firmar la ley que permite construir la carretera por el Tipnis.



Durante los discursos de autoridades y representantes benianos reinó un fuerte discurso anticruceño. "No se metan, carajo", gritó un representante de transporte libre. Mientras que el gobernador, Álex Ferrier, pidió a los ecologistas dejar que su departamento progrese, que la carretera será una vía de progreso no solo para su región sino para el resto del país. "Nunca los vi oponerse a que se construyan vías en La Paz, Santa Cruz o Cochabamba", expresó.



En el acto, Evo Morales aseguró que los que se oponen a la carretera no viven en el Tipnis, mientras que aseguró que un grupo de ONG al servicio del imperio se enriquecen con estos reclamos sin siquiera conocer el Tipnis. "Si no fuera por estos pequeños grupos, ya tendríamos carreteras", dijo Morales

La Policía no los dejó ingresar



Un grupo de personas y representantes indígenas, que se oponen a la construcción de la carretera por el Tipnis, intentaron llegar hasta el coliseo trinitario, pero efectivos policiales no los dejaron.

#EstasConectado Las danzas forman parte de la previa al acto de promulgación de la ley que le quitará la intangibilidad al Tipnis #Trinidad pic.twitter.com/jEtzRCcvj6 — EL DEBER (@diarioeldeber) 13 de agosto de 2017