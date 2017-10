Evo cuestiona la baja ejecución y presiona a su gabinete para mejorar la inversión

Hace 2 horas

Con un poco más del 60% de ejecución de la inversión pública programada para este año, de alrededor de $us 8.000 millones, el presidente Evo Morales dijo estar disconforme y exigió a su gabinete ministerial esforzarse para mejorar las cifras. Al mismo tiempo, apuntó a aquellos funcionaros que boicotean la gestión.



“Bolivia sigue siendo el primer país en crecimiento económico en Sudamérica. Pero revisando los datos correspondientes, no estoy conforme, podemos estar mejor. Si hay una presión para acelerar la inversión, es para bien del pueblo boliviano. Sin embargo, algunos no ponen mucho esfuerzo para acompañar a los ministros. Algunos funcionarios están boicoteando”, manifestó el jefe de Estado al inaugurar el gabinete ampliado de emergencia que se realizó ayer en Palacio de Gobierno.

En ese sentido, señaló que muchos de sus colaboradores ministeriales chocan con la burocracia engendrada en “la parte jurídica y técnica” de los procesos para hacer gestión. Pero no dejó pasar la realidad de que “algunos ministros son expertos en lavarse las manos y echan la culpa a otros ministros”.



Al interior de la reunión

Se esperaba que la reunión ampliada pusiera énfasis en temas de corrupción, debido a los últimos acontecimientos como el desfalco al Banco Unión.

“Les confieso que no es un tema que se haya tocado particularmente en esta reunión, sino es algo que se trabaja en toda reunión”, manifestó el ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, despejando dudas.

Fuentes que estuvieron presentes y que pidieron no publicar sus nombres, señalaron que el tema se tocó “por encima” y se recomendó hacer un mejor control en cada instancia pública para evitar la corrupción.

En lo que sí se especificó fue en tres puntos para desburocratizar la gestión, como, por ejemplo, exigir la aplicación de los gobiernos electrónicos tanto en el nivel nacional como en los niveles subnacionales. También se pidió asumir mayor responsabilidad para lograr invertir lo comprometido, para intentar un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) mayor al 4,2%, que es lo que registra el Órgano Ejecutivo, en promedio.



Lo que explicó de manera oficial el ministro de la Presidencia, René Martínez, fue que se recomendó “medidas correctivas para tener un buen resultado de la inversión hasta fin de año, trabajar el tema de la transparencia y la calidad de los controles de seguimiento, así como la supervisión permanente a mecanismos de desburocratización”.

A su vez, el ministro Cocarico explicó que lo que queda en limpio es la recomendación de que “se realice un mayor control de la inversión y que se incida en la desburocratización de los procesos”.

El presidente Morales anunció que para diciembre está prevista la última reunión ampliada de Gabinete para considerar el cumplimiento de las metas trazadas.