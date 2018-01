Evo cede ante la presión, pero los médicos dejan a sus bases la decisión

Luego de 44 días de movilización, la presión de los médicos obligó al presidente Evo Morales a ceder y a solicitar a la Asamblea Legislativa que derogue los artículos 137 y 205 del Código del Sistema Penal que establecía sanciones duras a la negligencia profesional. Pese a eso, la dirigencia del Colegio Médico dejó ayer a sus bases la decisión de suspender la protesta.

El mandatario, durante una conferencia de prensa, pidió también la eliminación del artículo 137, que incluía el tipo penal de homicidio que castigaba a los choferes que por impericia o negligencia generen un hecho de tránsito con muerte.

Los transportistas amenazaron con bloquear las carreteras durante el paso del Dakar, exigieron una reunión con el mandatario e insistieron en la eliminación de todo el código.

Morales, como tercera medida, requirió que la Asamblea revise los artículos 293 y 294, que son cuestionados por otros sectores del país que consideran que penalizan la protesta.

El Poder Ejecutivo envió la solicitud al Legislativo, y esta fue respondida inmediatamente. Como corresponde según el reglamento, el presidente del Senado, José Alberto Gonzales, envió la convocatoria para que se reúna la comisión de la Asamblea que se conformó para el receso parlamentario que está en curso hasta el lunes 8 de enero.

Esta instancia, que sesionará esta tarde a las 15:00 en el salón Andrés Ibáñez del Senado, no tiene la atribución de derogar leyes. Por lo tanto, en su orden del día tendrá como punto único el tratamiento de esta solicitud.

La comisión convocará una sesión de Diputados que se realizará la próxima semana.



El Poder Ejecutivo al hacer la solicitud, envió un documento que se convertirá en un proyecto de ley ordinaria, que contiene la abrogación de los artículos y la revisión de los otros dos.



Este proyecto debe ser tratado y aprobado en comisión y en el pleno de ambas cámaras.



Reacciones



La intención anunciada por el presidente se convirtió en una acción concreta. Sin embargo, el procedimiento parlamentario retrasará su cumplimiento.

El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, aseguró que después de que el presidente Morales cedió, los médicos no tienen argumentos para mantener el paro. Sin embargo, los galenos, como ocurrió tras el preacuerdo de Año Nuevo, se hacen esperar y demoran la respuesta, así lo expresó el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Aníbal Cruz.



"El preacuerdo nos da una conformidad, pero había solo un punto de inflexión, que nuestras bases rechazaron, y era el artículo 205; ahora tenemos una respuesta positiva del presidente, pero quienes tienen que levantar las medidas de presión son nuestras bases", señaló.

Los colegios médicos de los nueve departamentos hicieron las asambleas consultivas ayer y Cruz anunció que hoy, a las 9:00, en La Paz los dirigentes se reunirán en un consejo médico nacional ampliado con la participación de dirigentes que llegarán de todo el país.



La resolución final se conocerá en conferencia de prensa a las 11:00, reportó ANF.



Además dijo que es importante conocer la posición de las asambleas departamentales porque existen criterios distintos sobre las demandas de los médicos. En ese contexto alertó que en la dirigencia hay dos tendencias, una que considera suficiente la abrogación del 205, pero también hay otra corriente que pugna por la eliminación total del código.



La dirigencia de los transportistas también tiene corrientes similares en su interior.



La presidenta de diputados, Gabriela Montaño, advirtió que "no es racional ni sano” que se quiera derogar todo el código solo porque hay oposición a algunos artículos.



El secretario general del sindicato de choferes asalariados del transporte nacional e internacional, Pedro Quispe, informó de que su sector exige una reunión con el presidente Evo Morales y a partir de aquello definirá si suspende el paro nacional con bloqueos que anunció para el lunes, reportó Erbol.



El sector se reunió el jueves en un ampliado realizado en Potosí. En el encuentro se definió como demanda principal la eliminación del código.

Luego del anuncio del presidente, Quispe dijo: “Ya está decidido nuestro cierre de fronteras, nuestro bloqueo, comenzamos el lunes y se están sumando diferentes departamentos”. Pero luego matizó: “Analizaríamos suspender nuestras medidas solamente en caso de que el presidente Morales nos convoque. Sí podemos negociar directamente con él, ya no confiamos en senadores que nos han tratado de dividir". Los gremiales y la Cámara de Comercio se pusieron en alerta, porque reclaman otros artículos.