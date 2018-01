Evo ataca a opositores para defender la legitimidad de 52 magistrados

El presidente Evo Morales posesionó ayer a los nuevos magistrados y consejeros del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) haciendo una férrea defensa de su legitimidad tras las elecciones del pasado 3 de diciembre; estos a su vez, respaldados por organizaciones sociales y personal de confianza, asumieron funciones con la promesa de luchar contra la corrupción, la retardación de justicia, la falta de independencia y establecer una mayor coordinación entre órganos del Estado boliviano.

El acto de posesión se inició a las 10:00 y junto a los magistrados llegaron cientos de miembros de organizaciones sociales que se apostaron frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), sede del acto, con pancartas, afiches y música; no solo vitoreaban a favor de los magistrados de sus regiones, sino también a favor del presidente Evo Morales. Casi parecía un mitin.

Luego del informe y acto de inauguración del Año Judicial 2018, realizado por el decano en ejercicio de la presidencia del TSJ, Jorge von Borries, el presidente Morales procedió a la posesión de los 52 magistrados, 26 titulares y 26 suplentes, que son parte de la segunda elección judicial por voto, luego de una preselección en la Asamblea Legislativa.

Horas más tarde, los nuevos magistrados del TSJ eligieron al titular por Chuquisaca, José Antonio Revilla Martínez, como presidente de ese alto tribunal; mientras que Gonzalo Alcón Aliaga resultó elegido como titular del Consejo de la Magistratura. Se dejó en suspenso para hoy la elección de un nuevo presidente del TCP y del titular del Tribunal Agroambiental (TA).

La defensa férrea de Morales

En su discurso, el primer mandatario dijo a los magistrados entrantes: “Los veo un poco asustaditos, asustaditas, es una enorme responsabilidad asumir este alto cargo, deben ser bien honrados y comprometidos porque son producto del voto del pueblo boliviano, tienen autoridad y legitimidad para hacer justicia”.



Y para defender la legitimidad que él cree que tienen los nuevos tribunos, Morales recurrió a recortes de periódicos y leyó algunos titulares para hacer una comparación con la actual forma de elección de autoridades judiciales por voto y el cuoteo en el pasado, según sus palabras.



El presidente dijo que antes del Gobierno del MAS, el país se administraba con autoridades con el 20% o el 30% de los votos, no solo el Órgano Judicial. Citó los casos de Jaime Paz Zamora y de Hugo Banzer, que no llegaron al 30% para ser mandatarios. Y, en cambio ahora, estos magistrados fueron electos con más del 30% y el 35%.

“Hubo una votación en la que la mayoría (más del 50%) ha votado nulo, porque no está de acuerdo con estos magistrados que han sido impuestos por el MAS”, retrucó la diputada opositora Eliane Capobianco.

Añadió que en el pasado la embajada norteamericana intervenía en la selección que tenía sus propios candidatos a la Magistratura y a la Fiscalía.



En el acto de posesión, Morales reiteró que la elección de autoridades judiciales por voto popular es única en el mundo, palabras que fueron aplaudidas tanto en el interior como en el exterior del TSJ por las organizaciones sociales presentes, que hacían seguimiento del acto a través de una pantalla gigante.

En el marco de la coordinación en las políticas de Estado, exhortó a las autoridades judiciales a proponer normas y leyes para mejorar la justicia. “Así como el pueblo boliviano les ha confiado, confiamos en su esfuerzo y compromiso, su sacrificio con la justicia boliviana”, enfatizó.

Poco después de ese discurso, el magistrado titular del Tribunal Supremo de Justicia, Esteban Miranda, subrayó, según cita ANF, que en el Órgano Judicial no cabrá la influencia política y defendió la independencia de poderes.



“La independencia (de poderes), como alguien dijo, no se pide, se ejerce; (entonces) aquí no puede caber la influencia política, no puede caber la influencia de los grupos de poder económico, ni puede caber la influencia afectiva”, remarcó el magistrado.

Evo Morales recomendó a los magistrados respetar y hacer respetar las leyes, que también vienen de seres humanos, “hay que adecuar a las necesidades y problemas del pueblo boliviano, las normas tampoco son intocables pero si aprobando hay que respetarlas, nuestro pedido es que respeten las normas, apliquen las normas y si hay que modificar estamos para coordinar”.



Se conforman directivas



El magistrado José Antonio Revilla preside el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y en el Consejo de la Magistratura (CM) Gonzalo Alcón se hizo de la presidencia. El Tribunal Agroambiental dejó en suspenso la elección para esta jornada y lo propio ocurrió en el Tribunal Constitucional Plurinacional, que hoy abordará el tema.

Revilla, magistrado por Chuquisaca, informó de que su persona fue elegida como presidente del TSJ por mayoría de votos de sus colegas y fue posesionado por la decana María Cristina Díaz, magistrada por Tarija.



El nuevo presidente prefirió no ingresar en detalles internos de la Sala Plena sobre otros aspirantes a este alto cargo y quiénes respaldaron su postulación.



Asimismo se realizó la conformación de salas: la Sala Penal, por los magistrados Olvis Egüez (Santa Cruz) y Edwin Aguayo (Potosí); la Sala Civil, por Juan Carlos Berríos (La Paz) y Marco Ernesto Jaimes (Oruro); la Sala Social Contenciosa Administrativa Primera, por los magistrados Cristina Díaz (Tarija) y Esteban Miranda (Cochabamba); y la Sala Social Contenciosa Administrativa Segunda, por Ricardo Torres (Pando) y Carlos Alberto Égüez Áñez (Beni).