El presidente Evo Morales hizo hoy un llamado para que no se siembre coca en lugares donde no está autorizado. "Me están informando que alguna gente está plantando coca, están equivocados, les va a ir mal”, aseveró durante un acto público en la población de Collana (Beni).

Durante la entrega de viviendas sociales, el jefe de Estado pidió a los dirigentes que orienten, y sostuvo que si no existiera el desvío de la hoja de coca para actividades ilegales, no habría razón para prohibir su cultivo.

"Orienten, compañeros dirigentes nacionales, departamentales, porque apenas estamos tratando de cómo racionalizar en toda Bolivia. Si no fuera un problema ilegal de la coca, por qué tendríamos que prohibir", explicó.

Recordó que "lamentablemente el occidente, del sistema capitalista, desvían nuestra hoja de coca a un problema ilegal, nos usan a nosotros, y por eso está regulado las plantaciones de la hoja de coca".

Recomendó orientar esfuerzos a otras actividades como la piscicultura: “está dando mucha plata la piscicultura, tampoco es mucha plata (que se necesita invertir), es cuestión de organizarse, estamos intentando en algunas regiones industria de pescado, eso es alimento seguro, buen alimento además de eso".