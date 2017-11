Evo acusa a Brennan de “doble moral” y piden no condecorarlo

Peter Brennan regresará a Estados Unidos sin despedirse de Evo Morales y mucho menos con una condecoración por sus labores diplomáticas. El mandatario ratificó ayer el rechazo de su administración al pedido de reunión por parte del encargado de negocios de la embajada de Washington. Y a esa versión se suma el pedido de dirigentes masistas que piden que Brennan no reciba la tradicional medalla del Cóndor de los Andes.

Morales consideró que la solicitud de Brennan tiene “doble moral” y así descartó una posible reunión de despedida con el diplomático estadounidense.



“Qué doble moral de Brennan: toma acciones de conspiración y ahora pide reunión. No somos de esa cultura”, escribió el jefe de Estado en Twitter.

Brennan termina su misión en diciembre y ya inició sus citas de despedidas. Lo hizo el viernes con el gobernador cruceño, Rubén Costas, y se prepara una velada en la residencia de la embajada a finales de este mes.

El pedido de la cita

El viernes, al terminar su reunión con Costas, el diplomático pidió una cita con Morales o con el canciller Fernando Huanacuni. Pero además señaló que sus reuniones con líderes de oposición son un simple intercambio de criterios.



“He pedido reunirme con el presidente Morales y el canciller Huanacuni para despedirme. Aún no tenemos respuesta. Hablé con el canciller y espero tener esta reunión antes de que me vaya”, solicitó Brennan.

Ese pedido se chocó con un fuerte bloqueo. El ministro de la Presidencia, René Martínez, dijo que “no corresponde” la reunión por los supuestos intentos de desestabilización de Brennan.



Y el encargado de negocios estadounidense se cruza con un inconveniente más. Todo apunta que retornará a su país sin el tradicional reconocimiento que otorga el Estado boliviano a un diplomático al terminar su misión. El diputado oficialista Franklin Gutiérrez pidió a la Cancillería que se descarte la entrega de la medalla del Cóndor de los Andes para Brennan. Lo mismo piensa la dirigente masista Leonilda Zurita, quien no ve necesario entregar reconocimientos a diplomáticos de EEUU.

Bruce Williamson reemplazará a Brennan al frente de la embajada de Estados Unidos en La Paz.