Resonaban todavía sus críticas a Estados Unidos por una supuesta conspiración de su embajada con el expresidente Carlos Mesa cuando Evo Morales volvió a la carga ayer contra otros diplomáticos en La Paz, esta vez en contra de cuatro misiones europeas a las que acusó de ‘injerencistas’ por haber hablado sobre libertad de expresión durante su visita a un diario paceño, que el Gobierno nacional tacha de opositor.

Morales protestó ayer contra el jefe de la delegación de la Unión Europea (UE) en Bolivia, León de la Torre Krais; el embajador de Alemania, Matthias Sonn; el del Reino Unido, James Thornton; y el de Suecia, Pontus Rosenberg, quienes visitaron Página Siete.

Durante la visita no hubo entrevistas ni declaraciones. En su edición impresa, el medio publicó una fotonota que afirma que expresaron su apoyo a la libertad de expresión y a su trabajo.

Eso fue suficiente como para desencadenar una enérgica respuesta presidencial, fiel a su estilo: “Una cosa es la libertad de prensa, otra es la libertad de mentir... Defender la mentira con el pretexto de la defensa de la libertad de prensa es algo indigno, es algo inaceptable”, reprochó Morales.

Luego agregó que los embajadores tienen todo el derecho de hacer diplomacia en Bolivia, pero recalcó, casi como advertencia, que no deben meterse en asuntos internos del país.

De la Torre Krais no quiere contestar. El diplomático de carrera dijo a EL DEBER que la Unión Europea no se pronunciará.

Un mensaje parecido envió el presidente Morales el día anterior, cuando acusó al estadounidense Peter Brennan, que termina su misión en diciembre. Dijo que se irá “con las manos vacías, vino a conspirar y no lo logró”.

Luego se dirigió a Bruce Williamson, quien asumirá como jefe de la misión estadounidense y le advirtió que si llega con un objetivo similar “se encontrará con la horma de su zapato... Haga diplomacia, no política ni conspiración”. Con esa frase se expresó en su cuenta de Twitter.

Reacciones

La reunión que sostuvieron el lunes de la semana pasada Mesa y representantes estadounidenses abrió el debate en dos sentidos: la pertinencia de que el expresidente hubiera aceptado el encuentro y si el Gobierno impulsa el espionaje a líderes opositores.

La ministra de Comunicación, Gisela López, aseguró que Mesa es un servidor público, porque es vocero de la causa marítima. “No nos parece ético que, en esa condición, sostenga reuniones sin previa coordinación o diálogo con el Gobierno con autoridades diplomáticas de un país que comete injerencia”.



El canciller Fernando Huanacuni complementó que en ningún caso el encargado de negocios de EEUU puede reunirse con particulares: “Debe tener reuniones oficiales con sus pares, con autoridades del Gobierno”, dijo.



No todos opinan igual. El senador opositor Arturo Murillo aseguró que Brennan puede reunirse “con quien le dé la gana” y dijo que en cócteles diplomáticos se habla todo el tiempo de los posibles candidatos para las próximas elecciones nacionales.

De paso por La Paz, para asistir a una reunión sobre el pacto fiscal, el gobernador cruceño, Rubén Costas, respaldó en su declaración la molestia del expresidente Mesa frente al “espionaje” en el que incurrió el Gobierno, según él, al vigilar sus actividades privadas.

Pero como para evitar comentarios posteriores, anunció que Brennan lo visitará el viernes en la mañana para despedirse. “Yo soy un gobernador, tiene todo el derecho y yo tengo todo el derecho de despedirlo y agradecerle por su gestión a este señor, que creo que la ha manejado con bastante sobriedad y ecuanimidad”, opinó el gobernador cruceño.



Sobre espionaje, el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, arguyó que “se confundieron los términos, se habla de espionaje cuando fue infidencia. No es que se lo ha espiado al señor Mesa... alguien que ha participado en esa reunión le contó al presidente (Evo Morales) dónde se reunieron, quiénes participaron y qué cosas hablaron”, deslizó, sin revelar el nombre de quién lo hizo.

EL DEBER buscó a Carlos Mesa para ampliar sus explicaciones, pero él prefirió no contestar.