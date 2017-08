Evo Morales revela que Luis Arce tiene un tumor

Nadie se lo esperaba. En medio de la entrevista que se podrá leer mañana en las páginas de EL DEBER, el presidente Evo Morales reveló que el exministro de Economía Luis Arce Catacora tiene un tumor que necesita ser extirpado y no tiene los recursos para costear su tratamiento.

“Imagínese, así son nuestros ministros, no tiene plata para hacerse el tratamiento. Vino a informarme que estaba vendiendo su departamento y hemos aportado para ayudarlo”, dijo el presidente Morales.

El mandatario aseguró que ya han hecho una colecta para ayudar al hombre que más tiempo lo acompañó en la función pública, pero que eso alcanza solo para la primera fase de su tratamiento. Para la segunda, la extirpación del tumor, necesita más efectivo, algo que, según Morales, Arce no tiene.

“Le pregunté cuánto más va a ser para la segunda fase, que será la extirpación del tumor que tiene, otro aporte. Y a estos acusan de corrupción, revisen ministro por ministro, hay exministros que son taxistas, tienen sus comercios”, aseguró Morales.

“Buen compañero”

Para el presidente, Arce era un ministro que sabía cuidar la economía, capaz de enfrentarlo para no cometer imprudencias financieras. El exministro pasó toda su carrera como funcionario del Banco Central de Bolivia y manejaba de forma casi ortodoxa la economía del país.

“Luis Arce es un excelente compañero. Sabe cuidar la economía. Hay que administrar, algún momento lo he molestado, le mostraba el codo, y le decía ‘Luis estás exagerando, no vale así’. Y él respondía: ‘Tú no eras así’. Nos respetábamos muchísimo, tuvimos contacto, hace tres o cuatro días nos hemos reunido acá, y me informó que estaba bien”, explicó.

El más respetado

Para muchos, Arce es el mejor ministro que ha tenido el presidente Evo Morales. Lo acompañó desde su primer día de mandato hasta el 24 de junio, cuando se vio obligado a renunciar por sus problemas de salud. Es visto por analistas como el ayudante más sólido de Morales, como el responsable de la estabilidad macroeconómica que ha tenido el país durante todos estos años y como un buen administrador.

Puedes leer: Luis Arce, el ministro imprescindible de Evo, pide licencia por salud

A finales de junio, Arce viajó a Brasil para someterse a un tratamiento de una afección en el estómago de la que ya había sido tratado en Bolivia. Semanas después, reapareció en La Paz y aseguró que su tratamiento llevaría unos tres o cuatro meses.

En julio, durante un homenaje que le brindó la Brigada Parlamentaria Paceña, contó a los medios que su diagnóstico aún se mantenía en reserva, pero se mostró optimista y de buen humor pese a la enfermedad.

“Si he podido estabilizar la economía, ahora me toca estabilizar mi salud", dijo en esa oportunidad. Aseguró que su tratamiento se realiza por ciclos, por lo que va y viene de Brasil.

“Es un tratamiento que va a durar unos tres a cuatro meses, más o menos, y después de eso ya voy a estar en posibilidad de retornar y ejercer funciones. Antes va a estar complicado por la exigencia del tratamiento y los viajes seguidos que tengo que hacer al Brasil", explicó a los periodistas que se encontraban en el auditorio del Banco Central de Bolivia.

En ese momento, se notaba que había perdido mucho peso. “Ni modo, así nomás es. Ha sido todo un proceso que me he ido deteriorando y va a ser un proceso la recuperación", contó.

Ahora, tras los tratamientos cíclicos y la revelación del presidente Morales, se sabe que deberá someterse a una operación para extraer el tumor.