El presidente Evo Morales ennumeró las "contradicciones" que encontró en los alegatos chilenos en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

A decir del mandatario, la primera jornada dejó al menos tres contradicciones:

1. Los abogados de Chile "califican los documentos mediante los cuales las autoridades chilenas ofrecieron una solución a la demanda marítima de Bolivia, como charlas de vecinos o de amigos. Nos preguntamos si un documento escrito y firmado por altas autoridades de un país puede ser considerado una charla de vecinos", indicó.

2. Chile insistió en que el Tratado de 1904 resolvió los temas territoriales con Bolivia. Sin embargo, el presidente Morales dice que las notas de 1920 y 1950 ofrecen una salida soberana al océano independientemente del Tratado.

3. El primer abogado, que tomó la palabra dijo que la acumulación de compromisos de Chile no es válida, señaló el presidente y añadió que otro abogado, el que cerró la presentación, dijo que Chile fue coherente con sus propuestas de antes. "Osea que la acumulación sí vale", afirmó Morales.

El presidente siguió los alegatos de Chile junto al vicepresidente

y otros miembros del Gobierno

Por otra parte el presidente boliviano dijo que Chile ha eludido referirse al origen del problema que es la invasión a Antofagasta en 1879. "Si no hay invasión, no hay tema pendiente con Chile y no hay esta demanda", expresó y finalizó diciendo que la exposición de alegatos de Chile "nos fortalece".