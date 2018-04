Evo Morales desea que Conalcam sea un Consejo de Estado

La presencia de Evo Morales en el aniversario de la Central Obrera Boliviana (COB) marcó el retorno del ente matriz de los trabajadores al Gobierno nacional, tras cierto distanciamiento que existió con anteriores dirigencias.

Sirvió además para que el jefe de Estado proyectara a la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), que agrupa a organizaciones sociales afines al MAS, como un Consejo de Estado para que existan debates permanentes sobre los cambios que se encaran.

"Hay que seguir pensando, Conalcam quisiera que se conviertta como un Consejo de Estado, no solamente Conalcam, que bueno sería debates permanentes sobre cambios profundos, porque somos pueblo", resaltó Morales.

Explicó que "yo nunca me molesto, quiero comentarles, siempre hay diferencias momentáneas con algún sector, mucho depende del dirigente que conduzca cualquier sector social, pero las reuniones que tenemos con ustedes, con los sectores, es envidiable"

"Decir con mucha sinceridad, yo me he educado como sindicalista dentro de la Central Obrera Boliviana, he aprendido dentro de la COB. Sin ser miembro de la COB, algunos compañeros me convocavan para planificar y organizar nuestras luchas", manifestó el primer mandatario.

Entregó 10 motorizados y algunas computadoras, anticipó que se aprobará otro proyecto para que la COB tenga otro edificio en su sede, mientras que el secretario ejecutivo de los trabajadores, Juan Carlos Huarachi dijo que el desafío de este comité ejecutivo será la de aplicar las resoluciones que se aprobaron en el Congreso de la COB.