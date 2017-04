Evo Morales: "La derecha quisiera que me muera"

El presidente se refirió a los rumores en torno a su salud cuando fue operado en Cuba. "saben que hierba mala no muere, no vamos a morir. Porque están aplaudiendo, no soy mala hierba por si acaso", dijo

El presidente Evo Morales en un acto en Cochabamba la mañana de este viernes. Foto: ABI