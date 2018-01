El rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, denunció este jueves que uno de los cinco estudiantes detenidos en esta jornada tiene dos costillas fracturadas producto de la golpiza recibida por parte de la policía. La autoridad exigió la liberación de los universitarios porque no cometieron delito alguno y solo protestaron en contra del Código del Sistema Penal.

"Si eso no se produjera (la liberación), tenemos la obligación de respaldar a nuestros estudiantes e iniciar las acciones legales correspondientes, más aún si hay un estudiante que si bien no está privado de su libertad pero está con dos costillas fracturadas y eso no se ha producido por la caricia de un policía, sino por una acción deliberada con la intensión contundente de hacer daño al prójimo", manifestó el rector.

A primeras horas de la tarde efectivos de la policía intervinieron un bloqueo en la Pérez Velasco para dejar expedita la vía por la llegada de los corredores del Dakar. La acción policial extendió la persecución a los universitarios hasta la plaza San Francisco e ingresó al museo de la Iglesia donde arrestaron a los universitarios previa trato cruel, inhumano y degradante.

Según testigos de la acción policial, éstos se ensañaron con los universitarios que fueron reducidos con golpes contundentes en la cara, cabeza y tórax, y que estando en el piso los uniformados continuaron golpeándolos y pisoteándolos hasta dejar un charco de sangre en el lugar.