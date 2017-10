Escuchá la canción que le compusieron para Juan Pari

"Si quieres whisky, yo soy Juan Pari; si quieres un auto, yo soy Juan Pari; el papi del Banco Unión, Juan Pari", dice parte de la canción que el grupo 'Los Informales' le compuso al exjefe de operaciones de esa entidad financiera, que desfalcó más de 37 millones de bolivianos.

El video que fue subido a la cuenta en Youtube de 'F16Bolivia' se hace viral por la letra, que enfatiza los lujos que se daba el exfuncionario durante casi un año en el que aún no se descubría la sustracción del dinero.

Con el ritmo del reguetton, la canción también menciona "me estoy gastando la plata que todo el mundo aquí está ahorrando. Unos dicen por ahí que estoy embrujando, pero la verdad es que me la paso disfrutando con todos los millones que yo me vine bajando".

Video de la canción:

Según una confesión del comandante de la Policía Boliana, Abel de la Barra, "este muchacho (Pari) ha sacado dinero, ha gastado, ha dormido en la bóveda, se emborrachaba". En su cuenta en Facebook presumía sus fiestas, bienes y demás excentricidades.

Hoy se conoció que Pari aseguró en su declaración informativa que no recuerda el monto exacto de dinero que logró sustraer de la entidad financiera, aunque estimó que la cifra posiblemente llegó a unos 20 millones de bolivianos.